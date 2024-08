PARIS — Os Estados Unidos foram eliminados da competição de basquete masculino 3×3 no domingo nas Olimpíadas de Paris, depois de terminarem com 2-5 na fase de grupos, jogando seus últimos cinco jogos sem o astro Jimmer Fredette.

“Nós lutamos muito, acho que ficamos sem gás jogando com três”, disse Canyon Barry. “É tão difícil… meu coração ainda se parte por Jimmer. Não é justo que alguém com esse caráter tenha que passar por isso.”

Fredette foi trazido para impulsionar o time depois que ele não conseguiu se classificar para os Jogos de Tóquio, e seu jogo ajudou os EUA a entrarem nestas Olimpíadas como a semente nº 2. Mas ele sofreu uma lesão na extremidade inferior no segundo jogo do time e não jogou mais.

Escolhas dos editores

Os EUA abriram a fase de grupos com quatro derrotas. Grandes jogos de Barry, filho do membro do Hall da Fama do Basquete Rick Barry, levaram o time a vitórias sobre a França e a China antes dos americanos serem eliminados no domingo com uma goleada de 21-6 pela Holanda.

Os EUA estão se perguntando o que poderia ter acontecido se Fredette não estivesse ferido.

“A maioria do nosso time está meio que centrada nele ofensivamente”, disse Canyon Barry. “Nós jogamos muita coisa por ele. Então, quando ele sai, tivemos que mudar toda a maneira como jogamos.”

Os EUA tiveram o mesmo número de vitórias na fase de grupos que a Polônia, mas perderam o desempate porque a Polônia derrotou os EUA no segundo jogo do torneio.

“É difícil porque não importa se estamos com um homem a menos ou algo assim, esperamos vir e dar o nosso melhor desempenho possível, deixar tudo em jogo, e acho que fizemos isso, então podemos nos orgulhar disso”, disse Kareem Maddox. “Mas não é o que os EUA esperam quando se trata de basquete. Então não estamos decepcionados com nosso esforço, estamos decepcionados com os resultados.”

Apesar da eliminação precoce, o técnico dos EUA, Joe Lewandowski, está orgulhoso dos avanços que a equipe fez após ficar de fora das últimas Olimpíadas.

“Agora, temos que continuar construindo”, disse ele. “Sempre que você vem a eventos como este, isso prepara o cenário para o futuro. Você pode pegar isso e dizer… como podemos melhorar, e é assim que você melhora como país e é isso que fazemos com o USA Basketball.”

A China também foi eliminada após terminar com 1-6 na fase de grupos.

A atual campeã Letônia e a Holanda avançam para as semifinais de segunda-feira após terminarem em primeiro e segundo lugar na fase de grupos. A Letônia venceu todos os sete jogos na fase de grupos e a Holanda foi 5-2.

“O próximo jogo importante é a semifinal, mas nosso objetivo é a medalha de ouro”, disse Nauris Miezis, da Letônia. “Agora precisamos esquecer o que aconteceu nos últimos cinco dias e focar na semifinal.”

Sarunas Vingelis e Evaldas Dziaugys marcaram nove pontos cada para levar a Lituânia à vitória por 21 a 15 sobre a Polônia no primeiro jogo do play-in na noite de domingo.

Jules Rambaut marcou oito pontos para dar à França uma vitória de 22-19 sobre a Sérvia, medalhista de bronze de Tóquio, no outro jogo de play-in. A França estava ganhando por um quando Timothe Vergiat acertou uma cesta de 2 pontos para encerrar a partida com oito segundos restantes e desencadeou uma comemoração selvagem entre a multidão majoritariamente francesa.

A Lituânia enfrenta a Holanda nas semifinais na segunda-feira e a Letônia enfrenta a França.