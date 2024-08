Homens e mulheres dos EUA conquistam ouro no revezamento 4x400m nas Olimpíadas de Paris

SAINT-DENIS, França — Na última noite de competição no Stade de France, os americanos arrasaram na pista roxa em seus revezamentos, estabelecendo dois recordes e conquistando outra medalha de ouro nos eventos masculino e feminino.

É a terceira Olimpíada consecutiva em que ambas as equipes dos EUA de 4×400 metros ganham medalhas de ouro. Para as mulheres, já faz mais de 30 anos que elas não conquistam ouro no evento.

“Temos os verdadeiros cavalos quarto de milha”, disse a perna principal feminina, Shamier Little. “Temos mesmo. E é incrível fazer parte da história e meio que acrescentar a isso. Ver o domínio diante de você e então se alinhar a isso.”

Tal domínio foi totalmente exibido bem no meio do revezamento feminino, quando Little entregou o bastão antes da primeira etapa de qualquer outro time. Quando ela colocou o bastão nas mãos de Sydney McLaughlin-Levrone, a corrida estava efetivamente encerrada.

McLaughlin-Levrone, a atleta de 25 anos, agora quatro vezes medalhista de ouro na prova de barreiras, que aparentemente fica mais rápida a cada vez que está na pista, correu forte na primeira curva. Quase instantaneamente, ela criou uma lacuna enorme entre o Team USA e o resto da competição.

O momento da aparição de McLaughlin-Levrone na escalação foi um tópico de conversa tanto antes quanto depois da corrida. Embora ela seja um pilar no revezamento 4×400, ela normalmente corre a última etapa. O que foi responsável pela mudança?

“Foi uma espécie de decisão conjunta entre mim e os treinadores”, disse McLaughlin-Levrone. “Eu sabia que se fosse esse o caso, eu tinha que fazer meu trabalho.

“Todos sabíamos que pareceria um pouco pouco convencional, mas sabíamos que se fizéssemos a nossa parte, ficaríamos bem.”

Para seu crédito, McLaughlin-Levrone comandou todo o campo, correndo a menor divisão do revezamento em 47,71 segundos. Isso foi 0,91 de segundo mais rápido do que a próxima mulher mais rápida no campo, Femke Bol, que levou a Holanda à prata.

Depois de McLaughlin-Levrone veio a campeã dos 200 metros Gabby Thomas, que abriu ainda mais a distância entre as outras equipes. Então Alexis Holmes fechou o primeiro lugar em 3:15.27 — mais de quatro segundos mais rápido que o holandês em segundo.

O tempo foi um novo recorde americano e ficou apenas 0,10 segundos atrás do recorde olímpico e mundial estabelecido pela União Soviética nos Jogos de 1988.

“Revezamentos, você nunca sabe o que pode acontecer”, disse Holmes. “Mas quando vi a primeira etapa de Shamier, eu disse: ‘Estamos bem.'”

Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas e Alexis Holmes, da equipe dos Estados Unidos, comemoram a conquista do ouro na final feminina dos 4×400 metros. Foto de Patrick Smith/Getty Images

Para os homens americanos, foi um recorde olímpico que caiu em uma corrida muito mais acirrada.

Com um tempo de 2:54.43, eles correram na pista quase um segundo mais rápido do que os americanos nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, quando o último recorde foi estabelecido.

O tempo de sábado também ficou a apenas 0,14 segundos de superar o recorde mundial estabelecido pela equipe dos EUA no campeonato mundial de 1993 em Stuttgart, Alemanha.

Os americanos precisavam de cada pedacinho de seu tempo recorde. Enquanto Botsuana e o campeão dos 200 metros Letsile Tebogo respiravam em seus pescoços, o foco do âncora Rai Benjamin estava em administrar uma volta tecnicamente sólida.

“Foi provavelmente a minha etapa de ancoragem mais calculada que já corri, desde que comecei a ancorar este revezamento nos últimos dois anos”, disse Benjamin. “Eu não podia sair muito quente, e não podia sair muito devagar. Porque o garoto [Tebogo] corre 19,4 [in the 200]. E você não brinca com pessoas assim que correm 19,4.”

Quando a volta estava terminando, Benjamin estava segurando uma liderança estreita na reta final. Ele se inclinou na linha primeiro, no entanto, superando Tebogo por 0,10 segundos. A volta de 43,18 segundos de Benjamin foi a mais rápida da Equipe EUA.

Benjamin disse que os corredores de Botsuana estavam fazendo alguns jogos mentais na sala de espera antes da corrida. Eles ficavam trocando de posição e mudando a ordem, para que as outras equipes não soubessem em qual perna cada um deles estava correndo.

Quando chegou a hora da ordem dos americanos, Benjamin foi acompanhado por Chris Bailey, Vernon Norwood e Bryce Deadmon. Bailey assumiu a posição de liderança, substituindo Quincy Wilson, de 16 anos, que correu na preliminar no dia anterior.

“Eu queria concorrer por Quincy”, disse Norwood, de 32 anos, “porque ele se esforçou muito por nós [Friday] e isso me deu muita motivação para tentar fazer o meu melhor lá fora.”

As 34 medalhas de atletismo foram o maior número para os EUA em Jogos não boicotados desde o início do século XX, quando havia mais eventos e menos países, e as 14 medalhas de ouro são o maior número em uma Olimpíada não boicotada desde que Bob Beamon, Tommie Smith e John Carlos levaram os EUA a 15 vitórias em 1968.

Os EUA já haviam igualado seu total de medalhas de 32 nos Jogos do Rio quando o saltador em altura Shelby McEwen ganhou uma surpreendente medalha de prata após perder um desempate prolongado para o neozelandês Hamish Kerr, que comemorou mergulhando na zona de queda de dardo, felizmente inativa.

A Associated Press contribuiu para esta história.