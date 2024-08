Hora da regeneração, já que a seleção feminina dos EUA acaba com as esperanças olímpicas de Matildas

É a esperança que te mata. Provavelmente ainda mais quando a esperança não tem o direito de existir.

Nada nessa campanha olímpica sugeria que as Matildas mereciam chegar à fase eliminatória em Paris 2024, e havia ainda menos evidências de que elas teriam se saído bem se tivessem passado.

A derrota de quarta-feira por 2 a 1 para os Estados Unidos no início do jogo confirmou que o destino das Matildas não estava mais em suas próprias mãos. Uma vitória de 1 a 0 do Canadá sobre a Colômbia confirmou mais tarde a passagem das atuais medalhistas de ouro para as quartas de final — apesar da dedução de seis pontos pelo escândalo dos drones — com Colômbia e Brasil conquistando as vagas do terceiro lugar à frente da Austrália.

Isso significa que os australianos saíram na fase de grupos pela primeira vez desde Sydney 2000, igualando sua pior exibição em Jogos. E foi sua pior performance em um grande torneio em algum tempo, certamente na era Tony Gustavsson.

Parece bobo sugerir que havia esperança, mas ela estava lá na vibração do coração enquanto o jogo demorava tanto para reiniciar após o gol de abertura de Trinity Rodman. Quando foi descoberto que era apenas uma falha tecnológica — o centro do VAR e o árbitro não conseguiam se comunicar — essa vibração evaporou tão rápido quanto surgiu.

E quando Alanna Kennedy foi jogada para o topo nos minutos finais daquele jogo — o tão difamado e sempre presente plano reserva de Gustavsson — e ela marcou um gol, houve uma pequena parte de muitos australianos que sentiu: “Certamente não. Mas talvez?”

A esperança é o motivo pelo qual os fãs australianos acordam no meio da noite para assistir ao seu time. A esperança é o que impulsiona esses atletas a tentar ganhar jogos e troféus.

A esperança estava lá porque Ellie Carpenter estava inconsolável no final dos 90 minutos. A esperança estava lá porque Kennedy estava frustrada — como mostrado por suas palavras escolhidas capturadas pela câmera após perder uma chance de ouro nos minutos finais do jogo. A esperança estava lá porque Steph Catley, ao falar com Nine após o jogo, não conseguiu esconder o quão arrasada estava com a perspectiva de ter liderado o time pela última vez nas Olimpíadas.

A questão é que a esperança é poderosa e necessária, mas a esperança sozinha não faz você ganhar partidas de futebol. É um começo. Um driver. Mas não o quadro completo.

À medida que o resto do torneio avança, a Austrália permanecerá em sua saída da fase de grupos, olhando para trás para os três jogos do grupo que só ficarão mais claros com o passar do tempo. A Alemanha saiu dos blocos ferozmente e as Matildas foram deixadas para tentar recuperar o atraso desde o início. Sempre seria uma tarefa difícil, mas a realidade era esmagadora.

Quando o time precisava ser composto e clínico, eles foram sugados para um caos-off com a Zâmbia. Sim, vencer o jogo de 6-5 é melhor do que perder o jogo de 6-5, mas um festival de gols era uma situação em que o time não deveria ter se encontrado.

E quando as Matildas enfrentaram a seleção feminina dos EUA, com o destino escapando de suas mãos, a euforia da vitória sobre a Zâmbia se transformou naquela sensação de mal-estar no estômago.

O plano de jogo do Matildas na quarta-feira era priorizar a defesa e buscar um gol no contra-ataque. Após a porosidade das duas primeiras performances defensivas do time, este jogo foi uma exibição melhorada, embora mais um gol tenha sido sofrido de uma bola parada.

Empregar cinco na defesa, com Kaitlyn Torpey incluída no lugar de Emily van Egmond, significou que o time parecia mais sólido. Era um plano de jogo que já havia funcionado uma vez antes, quando as Matildas conquistaram sua única vitória sobre os Estados Unidos em 2017 no Torneio das Nações. No entanto, depender de um contra-ataque para marcar um gol exigia algo que esse time simplesmente não tinha. Sem Sam Kerr, as oportunidades de ataque são difíceis de encontrar para esse time das Matildas, seja com corpos suficientes, o passe final certo ou um acabamento mais forte. No final, isso nunca seria o suficiente contra o poder da seleção feminina dos EUA.

Após uma curta pausa, as Matildas retornarão aos seus clubes, prontas para se esforçar mais um ano de futebol doméstico. E enquanto isso, a Football Australia precisará planejar seu próximo curso com muito cuidado, porque o que está por vir para a Austrália pode preparar uma nova geração para o sucesso ou o fracasso.

As Matildas entrarão no ano de folga do ciclo de quatro anos em que o futebol é executado. Nesta época no ano que vem, as jogadoras desfrutarão de um merecido descanso após uma agenda quase implacável nas últimas três temporadas. Mas 18 meses é muito tempo. Seu próximo grande torneio será a Copa Asiática em casa de 2026. E neste tempo, é provável que as Matildas passem por um processo pelo qual todas as seleções nacionais devem passar: regeneração.

Com boa parte do elenco na faixa dos 20 e poucos a 30 anos, a mudança é inevitável. Lydia Williams, que anunciou sua aposentadoria antes das Olimpíadas, provavelmente não será a única aposentada. Outros jogadores se verão movidos para fora do elenco, tal é o ciclo de vida natural de um time.

Chegou a hora de inaugurar a próxima geração de jogadores e dar a eles tempo e espaço para se encontrarem e aprenderem as regras do futebol internacional, assim como todos os jogadores atuais fizeram. O lado bom e o ruim desse processo é o momento. Esses jogadores aprenderão em um período menos estressante do ciclo. O outro lado da moeda é que vai demorar muito tempo até que eles sejam submetidos à pressão e à intensidade de um torneio de seleção nacional sênior.

O torneio também leva os Matildas à conclusão da era Gustavsson. O legado de seu reinado merece seu próprio artigo, mas por enquanto parece óbvio que ele fez o que lhe foi pedido — liderando a Austrália em sua Copa do Mundo em casa.

O que é necessário para as Matildas exige um conjunto de habilidades diferente e um tipo diferente de liderança. O próximo treinador precisará encontrar a próxima safra de jogadores, aqueles que podem responder às perguntas que surgiram ao longo dos anos. De onde virão os gols da Austrália em um futuro sem Kerr? Como será o meio-campo das Matildas sem Katrina Gorry? Quem é o próximo na fila para preencher as lacunas na zaga central e na lateral esquerda? As respostas já existem na configuração ou estão apenas surgindo ou precisam ser bem-vindas de volta ao grupo? Que estilo de futebol essa próxima iteração das Matildas joga?

E o novo treinador terá apoio e recursos não apenas para alcançar o nível desta geração atual, mas também para superá-la?

Essas são as perguntas que serão respondidas nas próximas semanas, enquanto a seleção nacional peneira esse torneio desastroso. Um ponto baixo, como esse, deve servir como um impulso necessário para encontrar as soluções e ir de novo. As Olimpíadas podem acabar para a Austrália, mas o futebol, a perseguição, a jornada da seleção nacional nunca acabam de verdade.

Essa é a beleza de tudo isso. Novas coisas podem nascer desses momentos sombrios. Por mais que a esperança te mate, ela te alimenta também.