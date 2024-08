Hulk Hogan lidera aplausos de Donald Trump após Kamala Harris Diss

TMZSports. com

Hulk Hogan o tour da cerveja basicamente se transformou em um passeio completo Donald Trump campanha neste momento … porque dias depois que a lenda do wrestling fez comentários polêmicos sobre Kamala Harris ele estava de volta à luta por seu bom amigo.

TMZ Esportes obteve um clipe do tempo de Hulk no microfone … e embora não tenha sido tão polarizador quanto sua rodada em Ohio, ainda foi muito pró-Trump.

Hogan perguntou à multidão como eles se sentiam em relação a Harris… o que foi recebido com vaias.

Mas quando ele mencionou Não. 45?? Não passava de vaias e gritos em favor do ex-presidente.

Ele fez com que o pessoal presente comesse na palma da sua mão … o que não é surpreendente, porque fomos informados de que algumas pessoas estavam até vestidas com produtos de Trump no evento.