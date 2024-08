Hulk Hogan pode prosseguir com uma ação legal vs. Ben Affleck e Matt Damon no filme Gawker

A B&M está produzindo um filme sobre o processo que a lenda da WWE abriu e venceu contra Gawker, depois que o site postou um vídeo de sexo de Hogan e a esposa de um amigo. Um epíteto racial foi capturado no vídeo. Hulk processou Gawker por invasão de privacidade e em 2016 ganhou um veredicto colossal de US$ 140 milhões… que acabou destruindo Gawker.

TMZSports. com

Fontes ligadas a Hulk disseram ao TMZ que ele não tem nenhum envolvimento no projeto do filme e atualmente está “indiferente” a respeito. NO ENTANTO, se o filme entrar em território que um júri já considerou protegido por seu direito à privacidade, Hulk não hesitará em buscar opções legais… o que ele claramente fez antes.