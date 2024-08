Hurricanes assinam contrato de 8 anos e US$ 63,2 milhões com Seth Jarvis

O Carolina Hurricanes assinou com o ala Seth Jarvis um contrato de oito anos e US$ 63,2 milhões, em uma mudança que mantém um jovem e excelente ala no time a longo prazo.

A equipe anunciou o acordo no sábado, dizendo que ele inclui mais de US$ 29,2 milhões em bônus de assinatura para a 13ª escolha geral do draft de 2020.

“Seth é um jogador fundamental para nossa franquia”, disse o gerente geral Eric Tulsky em uma declaração. “Ele deu outro grande passo na temporada passada, jogando em todas as situações e exibindo a habilidade e o ímpeto competitivo que o tornarão uma estrela nesta liga nos próximos anos.”

Jarvis, 22, era um agente livre restrito que havia se tornado um contribuidor comprovado em ascensão em meio à sequência ativa de seis aparições consecutivas de pós-temporada da Carolina. O time havia analisado um acordo de ponte de curto prazo, bem como segurança de longo prazo.

“Eu estava focado em jogar hóquei e me divertir. Isso é algo que vamos ter que descobrir”, disse Jarvis durante entrevistas de fim de temporada em maio. “Obviamente, vai depender do que eles querem fazer comigo aqui e do que eles acharem adequado. Eu nunca estive nessa situação antes, então é novo, sinta um pouco.”

Jarvis, de 5 pés e 10 polegadas e 184 libras, ficou em segundo lugar entre os patinadores da equipe com 33 gols e 67 pontos, estabelecendo recordes de carreira em ambas as categorias, juntamente com gols de power-play (13), gols em shorthanded (nove) e vencedores de jogo (nove). Ele também teve cinco gols, o melhor da equipe, além de quatro pontos de power-play e quatro assistências durante 11 jogos de playoff.

Ele fez isso apesar de sofrer uma ruptura do labrum e do manguito rotador aproximadamente 15 jogos na temporada, quando caiu desajeitadamente na Filadélfia e depois usou uma jaqueta protetora para segurar a articulação. Ele também quebrou um dedo durante a vitória da série de playoffs da primeira rodada contra o New York Islanders.

“Acho que isso me fez jogar um pouco mais destemido, só de saber que eu poderia jogar com esse tipo de dor e ainda ter sucesso”, disse Jarvis sobre a lesão no ombro, dizendo que o plano era me recuperar por meio de descanso e reabilitação.

A sequência de seis anos dos Hurricanes nos playoffs é a mais longa desde que o antigo Hartford Whalers se mudou para a Carolina do Norte em 1997. No entanto, tem sido uma offseason de mudanças, desde Tulsky assumindo quando Don Waddell foi para Columbus até a perda de jogadores importantes como Jake Guentzel, Brett Pesce e Brady Skjei.

A boa notícia para Carolina, pelo menos, é que Tulsky garantiu acordos com outro jovem atacante talentoso, o agente livre restrito Martin Necas e o principal defensor Jaccob Slavin. E antes da saída de Waddell, o time também fechou um novo acordo com o técnico Rod Brind’Amour, o capitão do Carolina vencedor da Stanley Cup de 2006 e ex-vencedor do Prêmio Jack Adams como o principal técnico da liga.