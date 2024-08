Ícone da pista de terra Scott Bloomquist morto em acidente de avião

Scott Bloomquist – um dos maiores pilotos de pista de terra de todos os tempos – faleceu tragicamente depois que seu avião caiu perto de sua casa no Tennessee.

Bloomquist era um lendário piloto de sujeira conhecido por seu famoso carro No. 0 modelos atrasados. Ele obteve mais de 600 vitórias em sua carreira de 40 anos.

Bloomquist também garantiu nove campeonatos nacionais e o título da série World of Outlaws Late Model de 2004. Ele competiu na NASCAR Craftsman Truck Series e na ARCA Mendards Series também.

O título mais recente do piloto veio em 2016, quando venceu o Lucas Oil Late Model Dirt Series.

O nativo de Iowa – que era dono Carros de corrida da equipe Zero – também foi incluído no National Dirt Late Model Hall of Fame em 2002.