Iga Swiatek é atingida por bola e avança quando Danielle Collins desiste

Iga Swiatek caiu de joelhos na quadra e agarrou o abdômen após ser atingida por uma bola durante uma partida nas quartas de final de simples das Olimpíadas de Paris na quarta-feira, mas foi sua oponente, Danielle Collins, dos Estados Unidos, que parou de jogar no final do terceiro set.

Swiatek estava liderando por 6-2, 1-6, 4-1 quando Collins abandonou a partida após um tempo médico e recebeu outra visita de um treinador.

Collins, uma atleta de 30 anos que foi vice-campeã do Aberto da Austrália de 2022 e anunciou que se aposentará do tênis de elite após esta temporada, disse que teve uma lesão muscular no estômago causada por cólicas e desidratação devido à falta de água fria disponível durante uma partida na terça-feira, em um calor que chegou a 36 graus Celsius.

Ela culpou os organizadores olímpicos por não terem garrafas de água térmicas, pela água não estar fria o suficiente e por não “priorizarem a saúde dos atletas”.

“É incrivelmente decepcionante porque você trabalha muito duro a vida toda para chegar às Olimpíadas — e esta é minha primeira e última Olimpíada — e algo como não ter água suficiente na quadra é muito frustrante e muito triste”, disse Collins.

No game de abertura do set final, com Collins sacando em deuce, ela direcionou um backhand para o meio da quadra. Swiatek estava na rede e não conseguiu sair do caminho do golpe.

Swiatek parecia atordoada quando largou sua raquete branca e parou no saibro vermelho da quadra Suzanne Lenglen. Collins — que perguntou: “Iga, você está bem?” — andou ao redor da rede para verificar Swiatek, e o árbitro de cadeira Damien Dumusois saiu de seu poleiro para ver como estava a jogadora número 1 do mundo.

“Não consegui respirar por um momento. Doeu um pouco”, disse Swiatek. “Mas com a adrenalina que você tem na quadra, você não sente tanto quanto deveria.”

Swiatek finalmente se levantou e assentiu para indicar que poderia continuar.

Três pontos depois, Collins empurrou um forehand longo e Swiatek teve uma quebra. Logo, ela quebraria novamente para liderar por 3-0 naquele set, e Collins deixou a quadra para um tempo médico que atrasou a ação por cerca de cinco minutos.

Quando elas voltaram, o placar rapidamente ficou em 4 a 0 antes de Collins vencer o game, mas então ela concedeu a partida.

Collins deu uma bronca em Swiatek quando elas conversaram após a partida, dizendo que “ela não precisava ser falsa sobre minha lesão”, de acordo com Collins.

“Há muita coisa acontecendo na câmera. E há muitas pessoas com muito carisma… (que) são de um jeito na câmera e de outro no vestiário”, disse Collins. “Não preciso de falsidade.”

Respondeu Swiatek quando um repórter quis saber sobre a conversa pós-jogo: “Acho que é melhor perguntar a ela.”

Nas semifinais, Swiatek enfrentará Zheng Qinwen, que encerrou a brilhante carreira da alemã Angelique Kerber em uma disputa titânica que terminou em 6-7 (4), 6-4, 7-6 (6).

Zheng não conseguiu converter três match points consecutivos no terceiro set, enquanto Kerber se agarrava firmemente ao calor sufocante, mas acabou prevalecendo, caindo no saibro vermelho em descrença quando o último chute de Kerber acertou a rede.

Kerber, três vezes campeã de Grand Slam, anunciou na semana passada que se aposentaria após as Olimpíadas.

“Eu conquistei tudo que sonhei”, disse Kerber. “Eu era o número 1, ganhei Grand Slams, ganhei um [silver] medalha no Rio, então o que mais você poderia querer no final?”

A campeã de Wimbledon, Barbora Krejcikova, da República Tcheca, foi eliminada com uma derrota de 6-4 e 6-2 para Anna Karolina Schmiedlova. Schmiedlova agora eliminou as duas mulheres que jogaram na final no All England Club há 2 semanas e meia. Ela derrotou a vice-campeã de Wimbledon, Jasmine Paolini, na terceira rodada na terça-feira e agora é a primeira semifinalista de tênis da Eslováquia em Jogos de Verão desde 1988.

Krejcikova foi a nona cabeça de chave em Paris e se saiu bem nas quadras de saibro de Roland Garros, que sedia o Aberto da França e está sendo usado para tênis nestas Olimpíadas. Seu primeiro campeonato de simples do Grand Slam veio no Aberto da França em 2021, quando ela também ganhou o título de duplas.

Mas com o calor de 90 graus Fahrenheit e o ar denso de umidade, Krejcikova parecia apática na reta final contra Schmiedlova, uma jovem de 29 anos que está classificada em 67º e tem uma aparição na quarta rodada de um Grand Slam. Isso aconteceu no ano passado em Roland Garros.

No final, Krejcikova parecia exausta e mal se movia. Ela deu um forehand na rede para finalizar a partida, e Schmiedlova levantou os dois braços acima da cabeça.

As duas jogadoras acumularam quase exatamente o mesmo número de vencedores, com 18 para Krejcikova e 17 para Schmiedlova. A grande diferença estava nos erros não forçados: 32 de Krejcikova, mais que o dobro dos 15 de Schmiedlova.

Isso incluiu cinco duplas faltas para Krejcikova, que precisou lidar com 11 break points e perdeu cinco de seus games de serviço.

O próximo jogo de Schmiedlova será na quinta-feira contra a croata Donna Vekic, que apagou um match point e precisou de cinco para finalmente superar Marta Kostyuk, da Ucrânia, por 6-4, 2-6, 7-6 (8), terminando depois da meia-noite.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.