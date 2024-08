Iga Swiatek volta a se concentrar no US Open após decepção em 2023

Iga Swiatek viu suas esperanças de defender o título do US Open frustradas no ano passado quando caiu na quarta rodada em Flushing Meadows, mas agora diz que se sente livre da pressão que ajudou a alimentar essa decepção.

Swiatek, campeã do torneio de 2022, foi derrotada pela letã Jelena Ostapenko no ano passado e, como resultado, perdeu seu posto de número 1 do mundo para a rebatedora bielorrussa Aryna Sabalenka.

Mas a irreprimível jogadora da Polônia se reagrupou para vencer as Finais da WTA, o último torneio da temporada, e reconquistar o topo do ranking, que ela mantém desde então.

“No ano passado, senti que tinha muitas coisas para defender, como a posição de número 1 do mundo, todos os meus pontos e também o título em si”, disse Swiatek aos repórteres em Nova York na sexta-feira. “Senti que tinha muita bagagem nos ombros. Este ano é um pouco diferente. Este ano, estou apenas tentando me concentrar no que devo fazer em termos de tênis para jogar o melhor jogo possível.

“Minhas expectativas não são tão altas em comparação ao ano passado. Vou tentar me concentrar em fazer tudo passo a passo.”

Apesar de ganhar cinco títulos, incluindo sua quarta coroa no Aberto da França, este ano, a jovem de 23 anos admitiu que está saindo de uma fase difícil, incluindo um bronze decepcionante nos Jogos de Paris e uma derrota completa para Sabalenka em Cincinnati no domingo.

“Tem sido uma temporada muito intensa, e depois das Olimpíadas, não tem sido fácil”, disse ela. “Eu me sinto melhor quando estou focada apenas em praticar e me esforçar na quadra e realmente focada em apenas melhorar meu jogo e não nos resultados. Vou apenas tentar manter essa mentalidade e essa atitude.”

Cinco vezes campeã do Grand Slam e a principal cabeça de chave do torneio, Swiatek começará sua campanha no US Open na terça-feira contra uma qualificatória. Seu caminho inclui um possível confronto nas quartas de final contra a americana número 6 do mundo, Jessica Pegula.