Ilia Topuria trolls Max Holloway antes do confronto do UFC 308

O campeão peso-pena do UFC Ilia Topuria também se sente como se já fosse o detentor do título do BMF.

Topuria está pronto para defender seu título pela primeira vez contra o campeão da BMF Max Holloway no evento principal do UFC 308 em 26 de outubro em Abu Dhabi em uma das lutas mais aguardadas do ano. Enquanto Topuria está colocando seu cinturão em jogo, parece que será o único título em jogo em seu confronto, então Topuria enviou um pequeno troll em direção ao seu oponente posando com dois cinturões — incluindo um cinturão de campeonato da BMF — com um grande sorriso no rosto.

Topuria conquistou o ouro dos penas com um nocaute brutal do campeão de longa data Alexander Volkanovski no evento principal do UFC 298 em fevereiro. “El Matador” tem 15-0 como profissional, incluindo um início de 7-0 em sua carreira no UFC.

Holloway, um ex-campeão, busca recuperar o título que perdeu para Volkanovski no UFC 245 em dezembro de 2019. Após perder a revanche por decisão dividida oito meses depois no UFC 251, “Blessed” está 5-1 no octógono, o que inclui uma terceira derrota para Volkanovski no UFC 276 em julho de 2022, bem como um nocaute vencedor do título BMF de Justin Gaethje no peso leve no UFC 300 em abril.