Ilia Topuria x Max Holloway, Robert Whittaker x Khamzat Chimaev anunciados para o UFC 308 em Abu Dhabi

Ilia Topuria vs. Max Holloway acontecerá em outubro.

No sábado, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que Topuria colocará seu campeonato peso-pena do UFC em jogo contra o campeão “BMF” Holloway no evento principal do UFC 308 em 26 de outubro em Abu Dhabi.

Assista abaixo a White oficializar a luta nas redes sociais.

Topuria (15-0), o peso-pena número 1 no ranking MMA Fighting Global Rankings, conquistou seu título com um nocaute violento sobre Alexander Volkanovski no UFC 298 em fevereiro. A vitória não só manteve o recorde perfeito do lutador de 27 anos intacto, como também elevou sua sequência de vitórias no UFC para sete seguidas.

Antes de seu triunfo no campeonato, os fãs viram Topuria conseguir vitórias por nocaute sobre Bryce Mitchell, Jai Herbert, Ryan Hall e Damon Jackson, além de vitórias por decisão sobre Josh Emmett e Youssef Zalal.

Holloway (26-7), número 3 tanto no peso pena quanto no peso leve, venceu o campeonato BMF com um nocaute espetacular sobre o ex-campeão interino dos leves Justin Gaethje no co-evento principal do UFC 300. Essa performance marcou seu primeiro salto para 155 libras desde uma derrota por decisão para Dustin Poirier em 2019.

Até o momento, “Blessed” detém vários recordes do UFC, incluindo os golpes mais significativos, o total de golpes e o maior número de lutas sem ser derrubado na história da promoção.

Também foi anunciado um reagendamento do ex-campeão dos médios Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev para o co-evento principal de 26 de outubro. Os dois estavam originalmente programados para lutar no evento principal do UFC Arábia Saudita em junho, antes de Chimaev ser forçado a sair por causa de uma doença.

Em vez disso, Whittaker passou pelo substituto de Chimaev, Ikram Aliskerov, com um nocaute no primeiro round. Foi a segunda vitória consecutiva de “The Reaper” após uma decisão duramente disputada sobre Paulo Costa no UFC 298.

Por outro lado, os fãs não veem Chimaev competir dentro do octógono desde sua vitória por decisão majoritária sobre o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman em outubro de 2023. Desde então, uma série de problemas médicos mantiveram “Borz” fora de ação.

Uma revanche dos pesos pesados ​​entre Alexander Volkov e Ciryl Gane, e uma luta dos meio-pesados ​​entre Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic ​​também foram anunciadas para o card.