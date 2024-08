Ilia Topuria x Max Holloway será a atração principal do UFC 308 em 26 de outubro

Vindo do que pode ser considerado o maior nocaute da história do UFC, Max Holloway tentará reconquistar seu cinturão peso-pena quando desafiar Ilia Topuria em outubro.

Uma luta pelo título dos penas entre o invicto Topuria (15-0) e Holloway (26-7) será a atração principal do UFC 308 em 26 de outubro em Abu Dhabi. O CEO do UFC, Dana White, anunciou o evento principal, assim como vários outros confrontos do evento, no sábado.

Topuria, da Espanha, venceu o campeonato de 145 libras de forma espetacular, quando nocauteou Alex Volkanovski em fevereiro. Ele tem 7-0 no geral no UFC, com cinco finalizações. Inicialmente, ele disse que não enfrentaria Holloway a menos que o título “BMF” de Holloway também estivesse em jogo, mas White não mencionou isso no sábado.

O estoque de Holloway nunca foi tão alto. Ele subiu de peso e nocauteou Justin Gaethje em 155 libras para ganhar o cinturão BMF em abril. Holloway manteve o cinturão peso-pena de 2017 a 2019. Desde 2014, ele não perdeu como peso-pena, exceto três vezes para seu antigo rival, Volkanovski.

No co-evento principal, o ex-campeão dos médios Robert Whittaker (26-7) enfrentará Khamzat Chimaev (13-0). A luta terá cinco rounds. O UFC tentou fazer esse confronto em junho, mas Chimaev foi forçado a desistir devido a problemas de saúde. Whittaker permaneceu no card em uma luta de última hora contra o promissor Ikram Aliskerov. Whittaker venceu por nocaute no primeiro round.

White também anunciou uma luta de pesos pesados ​​entre Ciryl Gane (12-2) e Alexander Volkov (38-10), bem como uma luta de pesos meio-pesados ​​entre Magomed Ankalaev (19-1-1) e Aleksandar Rakic ​​(14-4).