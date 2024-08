Ilkay Gündogan retorna ao Man City após saída do Barcelona

Ilkay Gündogan retornou ao Manchester City após seu contrato com o Barcelona ter sido rescindido por mútuo acordo.

Gündogan assinou um contrato de um ano com o City, com opção de extensão do contrato por mais 12 meses.

O meio-campista alemão, que anunciou sua aposentadoria da seleção na segunda-feira, foi considerado excedente às necessidades do Barça após a contratação de Dani Olmo do RB Leipzig.

Ilkay Gündogan voltou ao Manchester City quase exatamente um ano depois de deixar o clube para assinar com o Barcelona. Gongora/NurPhoto via Getty Images

A precária situação financeira do Barça significava que eles precisavam liberar espaço na folha de pagamento para registrar Olmo para jogar na LaLiga, e a saída de Gündogan cria uma margem de manobra muito necessária.

O City não pagou nenhuma taxa pelos serviços de Gündogan, e fontes disseram à ESPN que o restante dos salários que ele devia do seu contrato com o Barça foram descontados.

“Depois de apenas um ano, já é hora de dizer adeus. Vim aqui para encarar um novo e emocionante desafio, e estava pronto para isso. Dei tudo para lutar pelo time e pelo clube da melhor maneira possível em uma temporada difícil e estava ansioso para ajudar meus companheiros de equipe na nova campanha”, disse Gündogan em uma mensagem postada no X antes do City anunciar seu retorno.

“Agora estou saindo em uma situação difícil, mas se minha saída puder ajudar o clube financeiramente, isso me deixa um pouco menos triste.

“Mesmo assim, foi um período com experiências incríveis e altos e baixos. Sempre quis jogar no Barça e sou muito grato por uma lembrança e experiência que guardarei na memória por toda a vida.”

Gündogan ganhou 12 troféus importantes, incluindo cinco títulos da Premier League e uma Champions League, durante sua primeira passagem pelo City. Ele deixou o clube após o término de seu contrato no verão passado, tendo feito mais de 300 aparições em sete anos no clube.

“Meus sete anos no Manchester City foram um período de pura satisfação para mim, tanto dentro quanto fora de campo”, disse Gündogan em um comunicado.

“Eu cresci como pessoa e jogador, desenvolvi um relacionamento especial com os fãs do City e desfrutei de um sucesso incrível. Foi um período excepcional na minha vida.

“Ter a oportunidade de retornar aqui significa muito.

“Todos sabem o respeito que tenho por Pep — ele é o melhor técnico do mundo e trabalhar com ele todos os dias faz de você um jogador melhor. Você se sente constantemente desafiado, o que para qualquer profissional é exatamente o que você quer. Mal posso esperar para trabalhar com ele novamente… Honestamente, mal posso esperar para vestir a camisa do City novamente.”

Guardiola retribuiu os elogios de seu ex-comandado em sua entrevista coletiva na sexta-feira.

“Ele jogou muito bem na temporada passada [for Barcelona] e eu sei o quão competitivo é”, disse o gerente do City. “Eu amo suas qualidades e ele nos dará uma alternativa incrível.

“Ele sabe tudo, então não precisa de tempo para se acomodar. Se ele tiver que jogar amanhã, então ele sabe tudo. Ele está sempre na posição certa e todos estão tão emocionados e felizes que ele está de volta. Tenho certeza de que o mesmo acontece com os fãs.”