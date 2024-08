Ilkay Gündogan se aposenta da seleção alemã após 82 jogos

Ilkay Gündogan anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela Alemanha na segunda-feira, depois de capitanear sua seleção no Campeonato Europeu no início deste verão.

O meio-campista do Barcelona, ​​33, marcou 19 gols em 82 jogos pelo seu país. Ele anunciou sua decisão nas redes sociais.

“Após algumas semanas de reflexão, cheguei à conclusão de que é hora de encerrar minha carreira na seleção nacional”, ele escreveu.

“Lembro-me com muito orgulho das 82 partidas internacionais pelo meu país — um número que eu nunca poderia ter sonhado quando fiz minha estreia pela seleção principal em 2011.

“Meu destaque foi definitivamente a grande honra de poder liderar o time como capitão no nosso Campeonato Europeu em casa no verão passado! Depois de todos esses anos, finalmente conseguimos deixar a nação orgulhosa novamente — estou muito feliz por ter podido fazer parte disso.

“Mas mesmo antes do torneio, eu sentia um certo cansaço no corpo e também na cabeça, o que me fez pensar. E o número de jogos em nível de clube e nacional não está diminuindo.

Ilkay Gündogan foi o capitão da Alemanha na Euro 2024. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

“Eu definitivamente continuarei sendo fã desta seleção nacional e realmente espero que possamos continuar a tendência ascendente juntos — e então não haverá nada que nos impeça de ser um dos principais candidatos ao título na Copa do Mundo de 2026. Temos um técnico fantástico, um elenco realmente forte e um ótimo espírito de equipe.”

A aposentadoria de Gündogan segue a de Thomas Müller, que anunciou seu afastamento da seleção após a campanha da Euro 2024, que viu a Alemanha ser eliminada pela Espanha nas quartas de final.

Esse sucesso veio depois de uma sequência de vitórias em torneios para uma das nações mais condecoradas do esporte, com uma eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, seguida por uma eliminação nas oitavas de final pela Inglaterra na Euro 2020, disputada em 2021.

O futuro de Gündogan no clube está incerto, já que o Barcelona enfrenta problemas de registro, mesmo após a vitória por 2 a 1 na abertura da temporada da LaLiga no sábado.

Segundo a mídia espanhola, Gündogan havia expressado seu desejo de deixar o Barcelona antes do fim do mercado de transferências, apenas um ano após deixar o Manchester City.

No entanto, o técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que está convencido de que ele ficará no clube nesta temporada. Fontes disseram à ESPN que Gündogan falará quando for a hora certa, mas não descartou nada, apesar da insistência no fim de semana de que ele ficaria no clube.

