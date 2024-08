Ilona Maher, do rugby, tira uma selfie com Tom Brady em uma partida de vôlei de praia

Jogador de rugby dos Estados Unidos Ilona Maher reservou algum tempo de seu dia agitado para tirar uma foto com um torcedor enquanto apreciava as vistas dos jogos de Paris… sendo o torcedor ninguém menos que o GOAT, Tom Brady !

O encontro aconteceu no domingo à noite em Paris, enquanto os dois assistiam a um jogo de vôlei de praia no estádio da Torre Eiffel. Maher – que ajudou a levar os EUA à sua primeira medalha olímpica no rugby – postou um vídeo dos bastidores em seu Instagram, brincando que era Brady quem queria a selfie com ela.