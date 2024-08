Imagens da câmera corporal mostram um policial resgatando uma criança desaparecida de 5 anos de uma lagoa

Imagens de câmeras corporais de um deputado do condado de Volusia, na Flórida, resgatando uma criança desaparecida de 5 anos estão deixando as pessoas completamente emocionadas… quando o policial mergulhou direto em um lago para salvar a criança.

Assista ao vídeo… o deputado, Wes Brough , é visto correndo pela floresta enquanto procura um menino com autismo, que havia saído de casa. Depois de procurar de alto a baixo pelo jovem, o delegado Brough finalmente ouve o garoto gritar por ajuda… e percebe que o menino está pendurado em um tronco no meio de um lago.

O deputado não perde tempo, tira o cinto e pula direto na água. Felizmente, a câmera de seu colega policial capta onde a câmera do corpo pára… enquanto mostra o policial pegando a criança e trazendo-a com segurança para a costa.

À medida que o vídeo começou a circular online, o Gabinete do Xerife de Volusia esclareceu os detalhes do incidente. De acordo com o VSO, os deputados responderam a uma ligação na noite de terça-feira em Deltona, Flórida… onde o pai do menino informou aos deputados que seu filho escapou de casa por uma porta do segundo andar.