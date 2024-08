Imane Khelif apresenta queixa por abuso de gênero nas Olimpíadas de Paris

PARIS — A boxeadora medalhista de ouro olímpica Imane Khelif, que sofreu intenso escrutínio sobre seu gênero durante os Jogos de Paris, entrou com uma queixa legal formal na qual afirma ter sido vítima de abuso online.

Em uma declaração publicada no domingo no Instagram, o advogado de Khelif, Nabil Boudi, disse que Khelif, que ganhou o título olímpico de boxe feminino de 66 quilos na sexta-feira, pediu ao seu escritório de advocacia que registrasse uma queixa em nome dela no Ministério Público de Paris.

“Após ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a boxeadora Imane Khelif decidiu liderar uma nova luta: a da justiça, dignidade e honra”, disse Boudi.

“A Sra. Khelif entrou em contato com a empresa, que apresentou uma queixa ontem por atos de assédio cibernético agravado no centro anti-ódio online do Ministério Público de Paris.”

A promotoria de Paris disse à ESPN que ainda não recebeu a queixa, embora ela possa chegar já na segunda-feira.

Boudi acrescentou que pediu uma investigação criminal para determinar quem iniciou a “campanha misógina, racista e sexista” contra Khelif.

“O assédio injusto sofrido pelo campeão de boxe continuará sendo a maior mancha destes Jogos Olímpicos”, acrescentou Boudi.

Os fãs abraçaram Khelif em Paris, mesmo quando ela enfrentou uma quantidade extraordinária de escrutínio de líderes mundiais, grandes celebridades e outros que questionaram sua elegibilidade ou falsamente alegaram que ela era um homem. Isso a empurrou para uma divisão maior sobre mudanças de atitudes em relação à identidade de gênero e regulamentações nos esportes.

Ela decorre da decisão da Associação Internacional de Boxe, dominada pela Rússia, de desqualificar Khelif e o também bicampeão olímpico Li Yu-ting, de Taiwan, do campeonato mundial do ano passado, alegando que ambos foram reprovados em um teste de elegibilidade para a competição feminina, sobre o qual os representantes da IBA se recusaram a responder a perguntas básicas.

O advogado de Imane Khelif, que ganhou o ouro na categoria até 66 kg feminino, diz que a boxeadora argelina “decidiu liderar uma nova luta: a da justiça, da dignidade e da honra”. Andy Cheung/Getty Images

Khelif e Lin estão autorizados a lutar sob as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional sobre elegibilidade de gênero, com ambos os lutadores eventualmente ganhando ouro em Paris em suas respectivas categorias de peso.

“Por oito anos, esse foi meu sonho, e agora sou campeã olímpica e medalhista de ouro”, disse Khelif por meio de um intérprete após sua luta pela medalha de ouro na sexta-feira contra Yang Liu, da China.

Khelif enfrentou o escrutínio de uma série de figuras públicas e um número significativo de usuários de mídia social. O ex-presidente dos EUA Donald Trump e a autora de “Harry Potter”, JK Rowling, pesaram com críticas e falsas especulações sobre homens competindo com mulheres em esportes.

“Isso também dá ao meu sucesso um sabor especial por causa desses ataques. … Estamos nas Olimpíadas para atuar como atletas, e espero que não vejamos ataques semelhantes em Olimpíadas futuras”, disse Khelif.

Paris foi a segunda aparição olímpica de Khelif e Lin depois que ambos lutaram em Tóquio 2020 sem medalhas. A vitória de Khelif marcou a segunda medalha de ouro da Argélia no boxe, enquanto a de Lin foi o primeiro ouro de Taiwan no evento.

O COI reafirmou repetidamente o direito dos dois boxeadores de competir em Paris, com o presidente Thomas Bach chamando pessoalmente as críticas de “discurso de ódio”.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.