Imane Khelif ganha ouro no boxe olímpico em meio a falsas alegações de gênero

PARIS — A boxeadora argelina Imane Khelif ganhou uma medalha de ouro na sexta-feira nas Olimpíadas de Paris, emergindo como campeã de uma temporada tumultuada nos Jogos, onde sofreu intenso escrutínio no ringue e abusos online do mundo todo por causa de ideias equivocadas sobre sua feminilidade.

Khelif derrotou Yang Liu, da China, por 5 a 0 na final da divisão dos meio-médios femininos, encerrando a melhor série de lutas de sua carreira no boxe com uma vitória em Roland Garros, onde a multidão gritava seu nome, agitava bandeiras da Argélia e rugia cada vez que ela acertava um soco.

Após sua vitória unânime, Khelif pulou nos braços de seus treinadores, um deles a colocou nos ombros e a carregou em uma volta da vitória enquanto ela levantava os punhos e pegava uma bandeira da Argélia da multidão.

“Por oito anos, esse tem sido meu sonho, e agora sou campeã olímpica e medalhista de ouro”, disse Khelif por meio de um intérprete. Questionada sobre o escrutínio, ela disse aos repórteres: “Isso também dá ao meu sucesso um sabor especial por causa desses ataques.

“Estamos nas Olimpíadas para atuar como atletas e espero que não vejamos ataques semelhantes em futuras Olimpíadas.”

Os fãs abraçaram Khelif em Paris, mesmo quando ela enfrentou um número extraordinário de escrutínio de líderes mundiais, grandes celebridades e outros que questionaram sua elegibilidade ou falsamente alegaram que ela era um homem. Isso a empurrou para uma divisão maior sobre mudanças de atitudes em relação à identidade de gênero e regulamentações nos esportes.

Ela decorre da decisão da Associação Internacional de Boxe, dominada pela Rússia, de desqualificar Khelif e o também bicampeão olímpico Li Yu-ting, de Taiwan, do campeonato mundial do ano passado, alegando que ambos foram reprovados em um teste de elegibilidade para a competição feminina, sobre o qual os representantes da IBA se recusaram a responder a perguntas básicas.

“Estou totalmente qualificada para participar desta competição”, disse Khelif na sexta-feira. “Sou uma mulher como qualquer outra mulher. Nasci como mulher, vivo como mulher e estou qualificada.”

O Comitê Olímpico Internacional tomou a medida sem precedentes no ano passado de banir permanentemente a IBA das Olimpíadas após anos de preocupações sobre sua governança, justiça competitiva e transparência financeira. O COI chamou os testes sexuais arbitrários que o órgão regulador do esporte impôs aos dois boxeadores de irrevogavelmente falhos.

A argelina Imane Khelif não perdeu um round sequer na pontuação dos juízes em Paris a caminho do ouro no peso médio feminino. Maja Hitij/Getty Images

O COI reafirmou repetidamente o direito dos dois boxeadores de competir em Paris, com o presidente Thomas Bach defendendo pessoalmente Khelif e Lin, ao mesmo tempo em que chamou as críticas de “discurso de ódio”.

Khelif observou que ela luta boxe em competições da IBA desde 2018, mas agora “eles me odeiam, e eu não sei por quê”.

“Enviei a eles uma única mensagem com esta medalha de ouro: minha dignidade e honra estão acima de tudo”, disse ela.

A reputação da IBA não impediu o clamor internacional ligado a equívocos em torno dos lutadores, que foi amplificado pelas redes de desinformação russas. Também não desacelerou dois boxeadores que atuaram nos níveis mais altos de suas carreiras sob o brilho dos holofotes.

Khelif dominou em Paris em um nível que nunca havia alcançado antes: ela venceu todos os rounds na pontuação de todos os juízes em cada uma de suas três lutas que foram até o fim.

A medalha de ouro de Khelif é a primeira da Argélia no boxe feminino. Ela é apenas a segunda medalhista de ouro do boxe do país, juntando-se a Hocine Soltani (1996) ao reivindicar a sétima medalha de ouro na história olímpica da Argélia.

Embora Khelif tenha atraído fãs entusiasmados e envoltos em bandeiras em Paris, ela também se tornou uma heroína em seu país do norte da África, onde muitos viram a crítica mundial a Khelif como uma crítica à sua nação.

Apelidada de “A Noite do Destino” nos jornais locais, a luta de Khelif foi projetada em telas instaladas em praças públicas por Argel e outras cidades. Na cidade de Tiaret, na região de onde Khelif é natural, os trabalhadores desafiaram o calor escaldante do verão para pintar um mural de Khelif na academia onde ela aprendeu a lutar boxe.

“Imane conseguiu transformar as críticas e os ataques à sua feminilidade em combustível”, disse Mustapha Bensaou, da academia Tiaret. “A calúnia deu a ela um impulso. … É uma espécie de bênção disfarçada.”

Khelif venceu o primeiro round sobre Yang em todos os cinco cartões dos juízes, apesar de mostrar um pouco menos de agressividade do que no início do torneio. Khelif então derrubou Yang contra as cordas com uma combinação no início do segundo round, embora Yang tenha respondido com uma enxurrada de golpes e lutado bravamente.

Khelif venceu o segundo round e cruzou o terceiro, fazendo um triunfante shuffle de boxeador nos segundos finais da luta antes que os boxeadores se abraçassem. Quando o veredito foi anunciado, Khelif saudou e sacudiu o braço com alegria.

Durante a cerimônia de medalhas, ela sorriu e acenou para a multidão antes de beijar sua medalha de ouro. Os quatro medalhistas — o boxe dá dois de bronze — então posaram para uma selfie no pódio, apertaram as mãos e as levantaram juntas.

A luta pela medalha de ouro foi o ápice da corrida de nove dias de Khelif por um torneio olímpico que começou de forma bizarra. A primeira oponente de Khelif, Angela Carini da Itália, abandonou a luta após apenas 46 segundos, dizendo que estava com muita dor por causa dos socos de Khelif.

Uma história já em andamento de repente atraiu comentários de pessoas como o ex-presidente dos EUA Donald Trump e a autora de “Harry Potter”, JK Rowling, pesando com críticas e falsas especulações sobre homens competindo com mulheres em esportes. Carini disse mais tarde que se arrependeu de suas ações e desejou se desculpar com Khelif.

Khelif nunca se saiu tão bem em outro torneio internacional quanto nestas Olimpíadas. Quando ela foi escalada como uma espécie de máquina de socos imparável na semana passada por especialistas e provocadores que nunca a tinham visto lutar antes, oponentes e colegas de equipe que a conheciam ficaram chocados com a caracterização.

Então ela fez jus à ideia de ser uma das melhores boxeadoras olímpicas do mundo.

Lin luta por uma medalha de ouro no sábado no card final das Olimpíadas. Ela enfrenta Julia Szeremeta da Polônia com uma chance de ganhar o primeiro ouro de boxe de Taiwan.