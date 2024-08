Incêndio atinge quarto de hóspedes em hotel dos Cowboys; ninguém fica ferido

OXNARD, Califórnia — O Corpo de Bombeiros e a Polícia de Oxnard foram chamados ao campo de treinamento do Dallas Cowboys, no River Ridge Residence Inn, na terça-feira, por causa de um incêndio em um dos quartos de hóspedes.

O incêndio foi contido em um cômodo que estava vazio no momento, e ninguém ficou ferido, de acordo com a equipe.

Enquanto os bombeiros lidavam com a situação, jogadores e treinadores se preparavam para a vistoria no final da tarde, após um treino de quase duas horas no início do dia.

Os Cowboys assumem todo o campus do River Ridge Residence Inn para jogadores, treinadores, equipe de recepção, equipe de apoio e outros funcionários. Nenhum funcionário que não seja dos Cowboys fica na propriedade durante a estadia do time na Califórnia.

Os Cowboys farão seu último treino acolchoado do acampamento em Oxnard na quarta-feira e, após uma breve caminhada e sessão de autógrafos para os voluntários do acampamento, eles retornarão a Dallas na quinta-feira.

Eles recebem o Los Angeles Chargers no sábado no AT&T Stadium em seu último jogo de pré-temporada.