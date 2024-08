Insultos de Quentin Tarantino reacendem rivalidade com George Clooney: “Tudo bem, cara, vai se f***r”

George Clooney está um pouco irritado com Quentin Tarantino, o renomado diretor. Em uma recente entrevista de capa da GQ com seu colega de elenco de Wolfs Brad PittClooney revelou que Tarantino fez alguns comentários sobre seu status como estrela de cinema que não lhe agradava.

Clooney explicou: “Quentin disse alguma merda sobre mim recentemente, então estou um pouco irritado com ele. Ele deu uma entrevista onde ele estava nomeando estrelas de cinema, e ele estava falando sobre [Pitt] e outra pessoa, e então isso [interviewer] diz, ‘Bem, e George?’ Ele diz, ‘Ele não é uma estrela de cinema.’ E então ele literalmente disse algo como, ‘Diga-me um filme desde o milênio.Pitt não conseguiu deixar de rir do relato de Clooney sobre o incidente.

Clooney continuou: “E eu fiquei tipo, ‘Desde o milênio? Essa é a porra da minha carreira inteira.'” Ele então deixou claro que não tem medo de dar uma surra em Tarantino em troca, dizendo: “Então agora eu estou tipo, tudo bem, cara, vai se foder. Eu não me importo em dar umas merdas nele. Ele me deu umas merdas.“

No entanto, Clooney reconheceu que ambos tiveram sorte de trabalhar com diretores tão talentosos, afirmando: “Mas não, olha, nós temos muita sorte de trabalhar com esses grandes diretores. Diretor e roteiro é o que mantém você vivo.“

Clooney desafia Tarantino: “Sou uma estrela de cinema!”

Vale a pena notar que a carreira de ator de Clooney remonta ao início dos anos 1980, e ele teve um sucesso considerável desde a virada do século, estrelando filmes como A tempestade perfeitao Trilogia Onze Homens e um Segredo, Gravidade e Ave, César!. Tarantino e Clooney também trabalharam juntos antes, com Clooney aparecendo no mashup de drama policial e terror de Tarantino de 1996, From Dusk Till Dawn.

Pitt, que também apareceu em alguns filmes de Tarantino, incluindo Era uma vez em Hollywoodteve uma visão mais positiva sobre as habilidades de atuação de Tarantino, dizendo: “Ele era muito bom“em Dusk. Clooney, por outro lado, foi um pouco mais crítico, afirmando: “Ele estava bem nisso” Pitt então acrescentou: “Tem uma cena, estou esquecendo. Mas ele é muito bom.”

No geral, parece que, embora Clooney possa estar um pouco irritado com os comentários de Tarantino, os dois atores ainda têm um respeito mútuo pelo trabalho um do outro e pelos diretores com quem tiveram o privilégio de colaborar.