Inter Miami garante vaga nos playoffs da MLS com dois gols de Luis Suárez

O Inter Miami garantiu uma vaga nos playoffs da Major League Soccer de 2024 após triunfar por 2 a 0 sobre o FC Cincinnati na noite de sábado em Fort Lauderdale, Flórida, graças a dois gols de Luis Suárez.

Apesar do cartão vermelho para Tomás “Toto” Avilés no final do primeiro tempo no Chase Stadium, o time do sul da Flórida conseguiu a vitória no segundo tempo contra o segundo colocado Cincinnati.

Miami estava novamente sem Lionel Messi, que estava assistindo das arquibancadas junto com o sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady. Messi participou de apenas 12 dos 26 jogos da MLS de Miami nesta temporada e ainda está se recuperando de uma lesão no ligamento do tornozelo sofrida na vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América em 14 de julho.

O técnico do Miami, Gerardo “Tata” Martino, disse na sexta-feira que Messi retornaria antes do final da temporada regular.

A dupla rápida de Luis Suárez confirmou a vaga do Inter Miami nos playoffs da MLS desta temporada. Sam Navarro-USA TODAY Sports

Os Herons retornam à pós-temporada pela primeira vez desde 2022, depois de não conseguirem se classificar no ano passado, quando concluíram a campanha na 14ª colocação na tabela da Conferência Leste, com apenas 34 pontos em 34 jogos.

Os sete melhores times de cada conferência se classificam automaticamente para a primeira rodada da série de playoffs melhor de três, que começa em 26 de outubro. Em cada série, o time com melhor classificação receberá o primeiro jogo, antes de jogar o segundo fora de casa e retornar para a terceira partida, se necessário.

O Inter Miami sediará pelo menos uma partida de playoff no Chase Stadium.

Após a primeira rodada, os playoffs farão uma pausa para acomodar a janela internacional da FIFA de novembro antes de retomar o jogo em 23 de novembro para as semifinais da conferência. A MLS Cup será realizada em 7 de dezembro na casa do participante com classificação mais alta.

O Inter Miami agora está em primeiro lugar na Conferência Leste com 56 pontos em 26 jogos, ampliando sua liderança sobre Cincinnati para oito pontos. Com oito partidas de temporada regular restantes para jogar, Miami também lidera a corrida pelo Supporters’ Shield de 2024 e tem a possibilidade de estabelecer um novo recorde de pontos para a equipe.