Internacional mexicano Giménez em negociações com o Nottingham Forest

As negociações entre o Feyenoord e o Nottingham Forest pelo internacional mexicano Santiago Giménez estão em andamento, confirma uma fonte próxima às negociações.

Embora ainda haja muito a ser discutido, o atacante pode ser transferido para a Premier League antes do fechamento da janela de transferências inglesa em 30 de agosto.

Giménez se juntou à Eredivisie em julho de 2022, vindo do Cruz Azul, da Liga MX, em um contrato de quatro anos e rapidamente causou impacto. Em sua primeira temporada, o atacante lutou para entrar no time titular, contabilizando 23 gols em 45 aparições em todas as competições.

Ele inspirou o Feyenoord a conquistar o título da liga durante sua temporada inaugural, o que levou Giménez a ganhar sua primeira convocação para a seleção mexicana sob o comando do então técnico Gerardo “Tata” Martino.

No geral, o jogador marcou quatro gols em 30 jogos pelo México e impressionantes 53 gols em 89 partidas pelo Feyenoord.

Caso Giménez conclua a transferência, o valor será dividido entre Feyenoord e Cruz Azul, depois que o time mexicano reterá 30% do valor do jogador caso ele se mude.

“Até agora [Cruz Azul has] 30 por cento”, disse o pai do jogador, Santiago “Chaco” Giménez, à ESPN em março de 2023. “Primeiro ele tinha 50, mas depois devido aos objetivos alcançados, passando Santiago dos 10 gols já era 20 por cento a mais [for Feyenoord] e até agora a Cruz Azul mantém 30 por cento.”

O Forest também estaria interessado em contratar Eddie Nketiah, do Arsenal, de acordo com o Athletic, o que tornaria a contratação de Giménez redundante.