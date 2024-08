Investigação criminal federal de Diddy avançando, nova intimação do Grande Júri

As autoridades federais estão investigando Diddy para possivelmente obter uma acusação criminal contra o magnata da música estão avançando… emitindo uma nova intimação do grande júri relacionada a um hotel na Flórida.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, os promotores federais do Distrito Sul de Nova York receberam uma intimação exigindo que o luxuoso hotel de Miami entregasse documentos e outras evidências relacionadas a Diddy.

Diddy e sua ex Dafne Alegria ambos são citados na intimação. A intimação exige que o hotel entregue os registros de reservas envolvendo Diddy, Daphne e outros associados do CEO da Bad Boy Entertainment.

TMZ. com

Os promotores solicitaram ainda endereços IP de computador e logins dos indivíduos, bem como cópias de suas identificações e informações do veículo. Além do mais, os federais perguntaram sobre imagens de vigilância do hotel.