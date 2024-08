Iowa suspende treinador de futebol Kirk Ferentz por violação de recrutamento

O técnico de futebol americano de Iowa, Kirk Ferentz, e o assistente Jon Budmayr estão suspensos para a abertura da temporada dos Hawkeyes como parte de uma penalidade imposta pela escola por uma violação de recrutamento no final de 2022.

Ferentz, o treinador mais antigo da FBS, que comanda Iowa desde a temporada de 1999, admitiu uma violação de Nível II por entrar em contato com um jogador e sua família antes que ele entrasse no portal de transferência.

“Eu frequentemente digo aos nossos jogadores para obedecerem às regras, e neste caso, eu não o fiz.” Ferentz disse em uma declaração emitida na quinta-feira. “Em 26 anos como treinador principal em Iowa — e mais de quatro décadas como treinador — esta é minha primeira potencial infração de Nível II da NCAA. Eu cometi um erro e gostaria de me desculpar com nossos jogadores, liderança da Universidade e nossos fãs de futebol americano do Hawkeye. Eu sei que o treinador Budmayr ecoa esses sentimentos.”

Iowa não identificou o jogador, mas fontes disseram à ESPN que se trata do quarterback Cade McNamara, que foi transferido de Michigan para Iowa três dias após entrar formalmente no portal de transferências.

McNamara abriu a temporada de 2023 como titular de Iowa antes de sofrer uma lesão no joelho. Ele tem competido pela vaga de titular durante o acampamento de pré-temporada.

Ferentz e a diretora atlética Beth Goetz concordaram mutuamente com a suspensão de um jogo e a perda de uma semana de recrutamento fora do campus para Ferentz e Budmayr após analisar o caso e consultar os oficiais da NCAA.

A suspensão para ambos os treinadores entra em vigor às 12:01 da manhã do dia 31 de agosto, antes da abertura da temporada de Iowa contra o Illinois State no Kinnick Stadium. Ambos os treinadores podem retornar para o jogo de rivalidade de 7 de setembro contra o Iowa State.

O coordenador de defesa Seth Wallace, que foi nomeado treinador assistente em janeiro, atuará como treinador interino para o jogo do Illinois State.

Ferentz, que tem um histórico de 196-119 em Iowa, disse aos repórteres na tarde de quinta-feira que não poderia dar mais detalhes sobre a situação devido a uma investigação em andamento da NCAA.

“O técnico Ferentz e eu tomamos a decisão de autoimpor as penalidades, permitindo que o programa avance sem distrações”, disse Goetz. “Aprecio a responsabilidade demonstrada e continuaremos a cooperar totalmente com a NCAA durante esse processo.”

Budmayr, ex-quarterback de Wisconsin, atua como treinador de wide receivers dos Hawkeyes depois de servir como assistente especial de Ferentz em 2023 e analista ofensivo em 2022. Ele veio para Iowa do Colorado State, onde foi coordenador ofensivo em 2021.

McNamara se comprometeu a se transferir para Iowa em 1º de dezembro de 2022. Ele começou em Michigan em 2021, quando o time venceu o Big Ten e chegou ao College Football Playoff, mas sofreu uma lesão na perna no terceiro jogo da temporada de 2022, que o encerrou.