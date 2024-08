Islam Makhachev dá atualização sobre lesão na mão e planos para o peso médio

A próxima oportunidade de luta de Islam Makhachev ainda está no ar.

O atual campeão peso leve do UFC revelou recentemente que rompeu um ligamento da mão em sua aparição mais recente no UFC 302, onde garantiu uma terceira defesa consecutiva de seu título com uma finalização no quinto round sobre Dustin Poirier. Foi a 14ª vitória consecutiva de Makhachev, que atualmente é o lutador nº 1 no MMA Fighting Pound-for-Pound Rankings.

Infelizmente para os fãs de Makhachev, não está claro quando ele lutará novamente. Em uma sessão de perguntas e respostas com fãs antes do card do UFC Abu Dhabi deste sábado, Makhachev chegou ostentando um gesso na mão direita e foi questionado sobre o status de sua lesão.

“É bom, é uma coisa pequena”, disse Makhachev. “Faz parte deste esporte. Tenho uma pequena lesão agora, cortei o ligamento da minha mão e veremos. Nos próximos 10 dias, tenho que usar essa coisa e o médico tomará uma decisão.”

Quando Makhachev está pronto para lutar novamente, ele não tem escassez de desafios, em primeiro lugar o Arman Tsarukyan. O candidato armênio venceu 9 de suas 11 lutas no UFC, com seus únicos reveses no octógono vindo em uma derrota por decisão dividida para Mateusz Gamrot e em sua estreia no UFC contra Makhachev em 2019.

Makhachev explicou por que não está intrigado com uma revanche contra Tsarukyan quando perguntado se ele preferiria uma luta com o campeão do “BMF” Max Holloway.

“Por que não?” Makhachev disse sobre Holloway. “Porque eu já venci Arman. Se o UFC colocar [Tsarukyan] próximo, sem problemas, mas não é uma partida emocionante para mim. Preciso de um novo nome, um novo desafiante. Já venci Arman. Se Max quiser, vamos lá. Não preciso [the BMF] cinturão, mas Max é um bom nome, um grande nome, e vai ser uma luta louca para os fãs.”

Há rumores de que Holloway lutará contra o campeão peso-pena do UFC Ilia Topuria em algum momento do quarto trimestre de 2024, mas a luta ainda não foi oficializada.

Makhachev também se envolveu com a ideia de ser uma ameaça de duas divisões, com o campeão dos leves tendo discutido anteriormente subir para os meio-médios para lutar contra Leon Edwards. Esse confronto não faz mais tanto sentido com Edwards tendo perdido o título para Belal Muhammad no UFC 304.

Considerando que Makhachev e Muhammad são amigos, é duvidoso que Makhachev busque o cinturão agora.

“Belal não lhe deu nenhuma chance”, disse Makhachev. “Esmague-o em todos os lugares. Ele nos deixou um pouco nervosos com algumas posições, mas agora Belal é o campeão. Esse cara quebrou meus planos de ser bicampeão.

“Mas estou realmente feliz por ele e feliz por seu país. Ele merece.”

Enquanto Muhammad estiver no trono dos meio-médios, Makhachev não está interessado nisso, o que pode significar um aumento de peso ainda maior se ele quiser um segundo campeonato do UFC.

Makhachev está se mantendo realista sobre uma possível mudança para a divisão dos médios.

“Eu posso me mover [up]mas vai ser difícil”, disse Makhachev. “Todos os caras dos médios são tão grandes e eu tenho que trazer algum peso. Veremos. Quando eu terminar todos os meus trabalhos na minha divisão, faremos planos.”