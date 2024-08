Israel Adesanya aborda ‘erro’ que lhe custou a luta no UFC 305 contra Dricus du Plessis

Israel Adesanya sentiu que tudo estava indo bem até que uma saraivada de socos de Dricus du Plessis levou à sequência de encerramento da luta que arruinou sua noite no UFC 305.

Enquanto a maior parte da ação no evento principal de sábado foi uma guerra de vai e vem entre rivais de peso médio, Adesanya foi inflexível depois que ele não se machucou com os golpes de du Plessis pouco antes de du Plessis travar seu mata-leão no quarto round. Em vez disso, Adesanya apenas deu crédito a du Plessis por tirar total vantagem do momento em que ele ziguezagueou quando deveria ter ziguezagueado.

“Para mim, tenho que assistir de novo porque não acho que fui abalado”, disse Adesanya na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 305. “Acho que escorreguei e fiquei tipo, ‘Que p*rra foi essa?’ e então ele estava tentando me pegar enquanto eu estava saindo. Não consigo lembrar como ele me derrubou porque tudo em mim é sempre um borrão. Ainda está fresco, aconteceu há 20, 30 minutos.

“Tentei lutar com a mão de cima, e não sei que erro cometi porque tentei me virar para ele, mas então ele subiu nas minhas costas porque eu estava usando a cerca, talvez? Ele mudou para uma pegada Gable e então não consegui separar as mãos como queria. Tenho que assistir direito para realmente ver o que aconteceu, mas me senti ótimo. Ele realmente não me surpreendeu porque eu sabia que ele era durão.”

Os placares no momento da paralisação estavam muito próximos, com du Plessis vencendo por 29 a 28, segundo dois juízes, e o terceiro árbitro marcando 29 a 28 para Adesanya.

Foi destacado nas redes sociais e pela equipe de transmissão do UFC 305 que seria difícil pontuar a luta porque tanto du Plessis quanto Adesanya tiveram ótimos momentos em cada round até o final.

De sua parte, Adesanya sentiu que estava fazendo o suficiente para permanecer na frente por mais de três rounds, mas no final, isso não importou porque du Plessis finalizou e garantiu o nocaute.

Por mais que quisesse a vitória, Adesanya reconheceu que ainda estava orgulhoso de seu desempenho, pois mostrou melhorias notáveis ​​e deu tudo de si.

“Eu senti como se estivesse vencendo a luta”, disse Adesanya. “Eu o machuquei algumas vezes no corpo e senti que meu tiro estava vindo porque ele continuou reagindo quando eu estava machucando seu corpo. Mas, novamente, cara durão, espírito forte. Eu não diria que estou decepcionado comigo mesmo, mas estou orgulhoso da maneira como me comportei neste acampamento e entrei pronto. É uma droga perder.

“Aos meus olhos, eu estava ganhando a luta até que não estava mais. Enquanto eu me apresentava, eu me orgulhava. Só não gosto do resultado. Mas, novamente, não estou preso ao resultado. Estou apenas orgulhoso de como me apresentei.”

Antes da noite de sábado, Adesanya chamou sua última luta de “atroz”, referindo-se à derrota por decisão desequilibrada para Sean Strickland, que lhe custou o título dos médios do UFC.

Desta vez, a derrota ainda dói, mas Adesanya admitiu que perdeu porque du Plessis era “o melhor homem” e esse é um resultado com o qual ele pode conviver.

“Da última vez, perdi minha luta da pior forma”, disse Adesanya. “Essa é a primeira vez que sou finalizado, outra história. Uau, incrível. Continuo fazendo isso. Sou f*dido demais nisso.

“A última foi algo com que não fiquei feliz. Esta, estou feliz com a forma como me apresentei, mas não com o resultado. Não estava me segurando no resultado. Estava apenas preocupado em exibir o trabalho que fizemos, e senti que fiz isso.”