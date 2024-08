Israel Adesanya, em lágrimas, explode com Dricus du Plessis na coletiva de imprensa do UFC 305: “Você não conhece a minha história”

Dricus du Plessis e Israel Adesanya mantiveram as coisas um tanto respeitosas durante os estágios iniciais da semana de luta do UFC 305. Isso mudou rapidamente na coletiva de imprensa de sexta-feira.

Em uma cena emocionante que viu um Adesanya furioso cair em lágrimas, os dois pesos médios explodiram em uma discussão explosiva em Perth, Austrália, o que acabou levando tudo de volta ao mesmo debate sobre o que constitui um verdadeiro campeão africano que inicialmente deu início à rivalidade.

Depois que Adesanya respondeu a uma pergunta sobre se ele levaria o cinturão de volta para a África se destronasse du Plessis, o campeão entrou na briga com uma crítica à infância de seu desafiante, referindo-se a uma reportagem da ESPN de 2020 na qual Adesanya se lembrava de não ter aprendido a tomar banho até os 8 anos de idade, “quando insistiu que não precisava mais da ajuda dos empregados domésticos da família”.

“Você vai levar os servos com você quando voltar [to Africa with the belt]? Você vai levar os servos com você se for voltar?” du Plessis perguntou.

“Do que diabos você está falando?” Adesanya respondeu.

“Meu Deus, é obviamente um ver e contar. Podemos ver isso. O que você quer dizer? Você está dizendo que eu fiz [the build-up to UFC 305] sobre cultura?”, disse du Plessis.

“Mano, cala a p*rra da boca. Você nem sabe nada sobre a minha história. Você não tem ideia de quem p*rra eu sou,” Adesanya retrucou.

“Não me importo com sua história. Não me importo com sua história,” du Plessis repetiu.

“Escute, meu pai e eu tínhamos que acordar às 4 da manhã e limpar os bancos enquanto minha mãe estudava para ser enfermeira”, disse Adesanya. “Você não conhece a porra da minha história. Não fale sobre a porra da minha história se você não conhece a minha história. Eu vou te mostrar quem você é no domingo, então agora mesmo, cale a porra da boca.”

“Mal posso esperar”, respondeu du Plessis. “Você está falando sobre, eu fiz [the build-up] sobre qualquer outra coisa além de ser o primeiro campeão africano residente. Eu sou o primeiro.”

“Você fez, você fez”, disse Adesanya. “Você não conseguiu nem respeitar o povo da terra. [At the] bem vindo ao país [ceremony to start UFC 305 fight week]você era o único que nem fazia nada. Tirei os sapatos para me conectar com as pessoas, com o [natives]. O que você fez? Você fica aí parado e tenta me assaltar. Você é estúpido?”

“Meu amigo”, começou du Plessis.

“Eu não sou seu homem de merda, vadia,” Adesanya interrompeu. “… Você parece boba, você parece um porco de merda. Eu vou te matar, Porky Pig.”

“Você não pode mudar os fatos”, du Plessis respondeu. “Você não pode mudar esses fatos.”

Du Plessis, 30, e Adesanya, 35, têm rivalizado desde que o sul-africano du Plessus declarou em março de 2023 que queria ser o primeiro verdadeiro campeão africano do UFC, argumentando que ele ainda reside e treina na África, enquanto os então campeões Adesanya, Kamaru Usman e Francis Ngannou — todos nascidos na África — acabaram se mudando antes de encontrar o sucesso.

Adesanya se opôs às observações de du Plessis e a rivalidade só cresceu mais fervorosa nos 16 meses desde então. Essa tensão finalmente transbordou para o ex-campeão.

“Ele tocou num assunto ali porque eu faço isso pela minha família”, disse Adesanya em lágrimas, com a voz embargada. “Eu faço isso pelas pessoas que amo, e eu vou lutar por vocês para sempre, eu juro por Deus. Assistam isso. Olha, eu sou um ser humano do caralho, eu sou um homem. Eu posso chorar e acabar com vocês ao mesmo tempo.

“Primeira vez que lutei aqui [in Perth], [UFC] 221, isso foi em fevereiro de 2018, era eu realizando meus sonhos. Domingo, vou f*der seus sonhos, vadia. Vou f*der seus sonhos.”

Du Plessis conquistou o título dos médios do UFC em janeiro com uma vitória por decisão dividida sobre Sean Strickland no UFC 297. O primeiro campeão sul-africano na história da promoção, du Plessis detém um recorde perfeito de 7-0 no octógono, obtendo vitórias por finalização sobre nomes como Robert Whittaker, Darren Till e Derek Brunson, entre outros.

Duas vezes campeão dos médios do UFC, Adesanya era esperado para defender o cinturão contra du Plessis no final de 2023, mas du Plessis não conseguiu comparecer à data e “The Last Stylebender” lutou contra Strickland, perdendo em uma reviravolta chocante e unilateral. A sequência de 12 vitórias de Adesanya na categoria de 185 libras para dar início à sua carreira no UFC foi a segunda sequência mais longa na história dos médios do UFC, perdendo apenas para a lenda do MMA Anderson Silva, no entanto, sua paralisação de 11 meses desde a derrota para Strickland é a mais longa de sua carreira.

Du Plessis inicialmente abriu como azarão nas apostas na luta rancorosa, embora essas probabilidades tenham continuado a diminuir conforme o UFC 305 se aproxima. Para o campeão, esse é um sinal revelador.

“Não há lugar para probabilidades no octógono, devo dizer isso, mas obviamente os apostadores estão vendo o que eu sei e vendo o que as pessoas estão vendo”, disse du Plessis. “É bem evidente. Como eu disse, o homem precisa estar motivado para voltar aqui. Ele tinha uma sensação emocional de estar de volta aqui. Ele disse isso, ele é motivado por mim, é isso que o traz de volta aqui.

“Sou motivado pela grandeza. Não sou motivado por uma pessoa. Se ele não intervir, serei o mesmo lutador motivado que entra lá, e qualquer um pode ver isso. Mais uma vez, é sobre o quanto você quer isso. É bem evidente o quanto eu quero isso. E na manhã de domingo, não haverá dúvidas do quanto eu queria isso.”

O UFC 305 acontecerá em 18 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália.

Assista às trocas acaloradas entre du Plessis e Adesanya acima.