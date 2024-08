Israel Adesanya não está desesperado para revanche com Dricus du Plessis após derrota no UFC 305

Lutar realmente resolve tudo.

Apesar de uma rivalidade acirrada que se tornou feia em mais de uma ocasião passada, Israel Adesanya e Dricus du Plessis colocaram tudo isso para dormir depois de lutarem no evento principal do UFC 305. No final, du Plessis saiu por cima com uma finalização por mata-leão no quarto round para defender seu título dos médios do UFC, mas imediatamente depois ele prestou homenagem a Adesanya, chamando o ex-campeão de duas vezes de “lenda” e um futuro “Hall of Famer”.

Após a derrota, Adesanya disse que pode até sair com du Plessis no futuro, embora isso não os impeça de possivelmente lutar novamente. A única diferença é que Adesanya não está obcecado em destruir du Plessis como estava antes de eles se enfrentarem no sábado à noite.

“Não estou realmente desesperado para recuperá-lo”, disse Adesanya após a luta. “Ele me deu muito respeito lá e eu retribuí o respeito dele. Eu já sabia que ele era fã de mim. Mas agora sou fã dele porque estivemos lá, fizemos isso. Quando estiver na África do Sul, vou bater de frente com ele. Eu disse: ‘Olha, podemos sair, mas só para você saber, quando tivermos que lutar de novo, vou te matar.’ Ele fica tipo, ‘Vou te matar também.’ O respeito está sempre lá.

“Dricus é um campeão africano. Mas os três reis reinarão supremos. Aquela era [with Kamaru Usman and Francis Ngannou] foi ali que isso começou para pessoas como ele. Ele vai inspirar outra geração de lutadores africanos também. Então parabéns a ele esta noite. Até nos encontrarmos novamente.”

Houve um breve momento no final da luta em que parecia que Adesanya estava realmente pensando em se aposentar, pois ele tirou as luvas enquanto esperava pela chance de falar com o comentarista do UFC, Daniel Cormier.

Lutadores removendo suas luvas e deixando-as no centro do cage são reconhecidos como um símbolo de aposentadoria. Até du Plessis reconheceu isso, dizendo, “Izzy, se você decidir se aposentar hoje à noite, obrigado,” durante sua própria entrevista pós-luta.

Acontece que Adesanya tirando as luvas foi muito barulho por nada.

“As pessoas simplesmente leem muita merda”, disse Adesanya. “Para mim, quem sabe o que acontece. A vida é passageira. Quem sabe o que acontece. [Du Plessis] pode nunca mais voltar se algo acontecer. Qualquer um de nós nesta sala pode ir amanhã. Eu tento encarar cada luta, cada momento como se fosse o último.

“Só tirei as luvas porque estavam apertadas depois da luta. Ele tem uma cabeça forte. Eu o acertei com alguns golpes, então minhas mãos ficaram um pouco, não quebradas, nem perto disso, mas só um pouquinho doloridas. Então é por isso que tirei as luvas. Nada sobre me aposentar. Não, eu disse que não vou embora, porra. Não vou embora, porra, até que eu queira ir embora.”

Embora ele prometa que está longe de terminar, Adesanya não deu um prazo para seu retorno na próxima luta.

Como nada é certo na vida, muito menos no UFC, Adesanya espera que os fãs apreciem todas as suas performances, porque ele sabe que o fim chegará.

“Você me verá novamente quando me vir novamente”, disse Adesanya. “Aproveite enquanto estou aqui porque você sentirá minha falta quando eu for embora.”