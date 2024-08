Israel Adesanya se irrita com o UFC tentando ‘branquear’ Francis Ngannou da história

Israel Adesanya entende que o UFC tem um negócio a administrar, mas tentar apagar Francis Ngannou e suas contribuições ao esporte simplesmente não faz sentido para ele.

Nos dias que antecederam o UFC 305, um vídeo promocional foi lançado mostrando comentários que Adesanya fez sobre o trio de campeões africanos que já reinaram no topo do esporte. Na época, Adesanya foi acompanhado por Ngannou como campeão dos pesos pesados ​​e Kamaru Usman como campeão dos meio-médios, e os “três reis” apregoaram planos para expandir o esporte ainda mais para a África no futuro.

Mas a promo editada enviada pelo UFC suspeitosamente removeu o nome de Ngannou, apesar de ter sido mencionado por Adesanya naquela coletiva de imprensa pré-luta. Nada disso agradou ao ex-campeão dos médios, mas ele espera que o UFC eventualmente caia em si.

A primeira regra do UFC Fight Club: não mencione o nome de Francis Ngannou… Dê uma olhada no clipe do episódio Contagem Regressiva do UFC 305 em comparação com o que Adesanya realmente disse na coletiva de imprensa de pré-venda do UFC 305. Não é nenhuma surpresa, mas a tentativa do UFC de apagar Ngannou de sua… foto.twitter.com/PZpA7UAtSe — AFeldmanMMA (@afeldMMA) 13 de agosto de 2024

“Você não pode apagar o legado de Francis no UFC”, disse Adesanya no dia da mídia do UFC 305. “É parte do que fizemos. Está para sempre na história, em pedra. Então, tentar encobrir isso ou simplesmente não falar sobre isso é bobagem.

“Eu sei que ele está lutando pela PFL agora, mas ainda é história. Você não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Tenho certeza de que eles vão consertar isso eventualmente. É assim que os negócios andam com o UFC.”

A separação entre o UFC e Ngannou pareceu demorar muito para acontecer, depois que “The Predator” falou sobre vários problemas relacionados ao seu contrato que ele queria resolver antes de potencialmente assinar um novo acordo para permanecer na organização.

O problema de Ngannou não era apenas o pagamento, mas sim a liberdade de perseguir interesses externos, como um sonho antigo de competir no boxe, o que só aconteceu para ele depois que deixou o UFC como agente livre.

Ele acabou assinando com a PFL, mas foi autorizado a participar de duas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua antes de finalmente marcar sua estreia na promoção contra Renan Ferreira em 19 de outubro.

Claro, Adesanya entende que o UFC tem que ver Ngannou e PFL como oponentes, mas isso não nega a história que eles compartilham.

“Ele é um [integral] parte do que fizemos no UFC”, disse Adesanya. “Agora mesmo, sei que há competição entre outras promoções e o UFC e batalhas, mas você nunca pode apagar a história. As ruas, a internet sempre se lembrarão.

“Eu acho que eles vão consertar isso eventualmente, mas é só muita vaidade. O UFC é gente inteligente. Eles vão entender e vão retificar isso eventualmente.”

Quanto ao seu relacionamento pessoal com o ex-campeão peso-pesado do UFC, Adesanya ainda conversa com Ngannou regularmente e está animado para ver seu amigo retornar à ação em outubro.

A luta também marca a primeira aparição de Ngannou desde a trágica morte de seu filho de 15 meses em abril.

Adesanya não consegue nem imaginar esse tipo de dor, mas ele deseja nada além do melhor para Ngannou enquanto ele reinicia sua carreira no MMA no octógono da PFL.

“Estou feliz por ele”, disse Adesanya. “Estou feliz pelo que ele está fazendo. Ele acabou de passar por algo que eu nunca desejaria a ninguém. Nós conversamos. Eu o verifiquei. Novamente, eu respeito muito Francis.”