J Lo quer mudar o sobrenome de Affleck de volta para Lopez depois de Ben Split

Outra reviravolta no Jennifer Lopez dar Ben Affleck divórcio… ela quer abandonar o sobrenome dele… em favor do nome de solteira.

O TMZ obteve os documentos do divórcio que Jen apresentou na terça-feira, e ela marcou a caixa para que seu nome fosse restaurado para Jennifer Lynn Lopez.

TMZ. com

J Lo adotou o sobrenome de Ben como seu quando eles se casaram em julho de 2022 … mas agora que ela entrou com pedido para encerrar oficialmente o casamento, parece que ela deixou de ser uma Affleck.

TMZ divulgou a história … J Lo dirigiu-se ao Tribunal Superior do País de LA e apresentou documentos de divórcio pro per, ou seja, sozinha e sem advogado… no que seria seu aniversário de casamento de 2 anos.