Jack Del Rio se junta à equipe de Wisconsin como consultor de Luke Fickell

Wisconsin contratou o veterano técnico da NFL, Jack Del Rio, para sua equipe, onde ele atuará como consultor sênior do técnico do Badgers, Luke Fickell, informou a equipe à ESPN na quinta-feira.

Del Rio, o ex-técnico do Jaguars e do Raiders, serviu mais recentemente como coordenador defensivo do Washington Commanders até ser demitido em novembro. Ele trabalhará tanto com o ataque quanto com a defesa em Wisconsin e auxiliará Fickell, que começa sua segunda temporada na escola na sexta-feira contra o Western Michigan.

Ex-linebacker da USC e com quatro times da NFL, Del Rio passou toda a sua carreira de treinador no nível profissional. O jogador de 61 anos ocupou cargos de coordenador defensivo com Carolina e Denver antes de vir para Washington em 2020.

Fickell esperava ter o ex-técnico do Tennessee Titans Mike Vrabel, seu amigo próximo e ex-companheiro de equipe no Ohio State, no programa de Wisconsin nesta temporada. Mas Vrabel está servindo como consultor de treinamento e pessoal para o Cleveland Browns.