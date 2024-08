Jack, Luke e Quinn Hughes na capa da NHL 25, a primeira para irmãos

Em vez de apenas um atleta de capa, a EA Sports optou por três da mesma família, selecionando Jack, Luke e Quinn Hughes para a capa do NHL 25.

Jack e Luke, que são companheiros de equipe no New Jersey Devils, e o capitão do Vancouver Canucks, Quinn, são os primeiros irmãos a estarem na capa da série da NHL e acredita-se que sejam a primeira família a estampar a capa de uma franquia de jogos esportivos.

O NHL 25 será lançado em 4 de outubro, o mesmo dia em que a temporada começa com o Buffalo Sabres enfrentando Jack, Luke e os Devils na NHL Global Series em Praga, República Tcheca.

“Acho que todos nós estamos honrados porque é difícil estar na capa e há tantos jogadores excelentes na liga”, disse Quinn Hughes, o atual vencedor do Troféu Norris como o melhor defensor da NHL. “Para eles decidirem anexar sua marca a nós três foi muito legal.”

3 irmãos

1 Capa Inesquecível Pedido antecipado #NHL25 agora https://t.co/vOCVstuvnF foto.twitter.com/K9uP3jexsD – EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) 22 de agosto de 2024

O hóquei já viu irmãos antes, com mais de 200 deles tendo chegado à NHL. Os Hughes são os mais recentes com uma oportunidade de ser uma das famílias mais memoráveis ​​do jogo.

O pai deles, Jim, foi capitão em Providence antes de se tornar um assistente técnico do Boston Bruins e do Toronto Maple Leafs, que então o promoveu a diretor de desenvolvimento de jogadores. A mãe deles, Ellen, jogou hóquei como atleta de três esportes na Universidade de New Hampshire. Ela foi membro da seleção feminina dos Estados Unidos que ganhou uma medalha de prata no campeonato mundial de 1992, depois foi assistente técnica dos times femininos de hóquei e futebol da UNH antes de se tornar uma locutora.

“Acho que crescemos com o jogo”, disse Luke Hughes. “Não acho que nossos pais nos deixaram ter isso em uma idade muito jovem. Acho que nossos primeiros jogos foram NHL 14, 15, 16. [Players such as] Patrice Bergeron e Marty Brodeur, acho que foi aí que nos demos bem, tocamos juntos e nos divertimos.”

A EA introduziu a franquia em 1991 com o goleiro do Los Angeles Kings, Glenn Healy, como o primeiro atleta de capa. Um ano depois foi a única outra vez que o jogo teve três atletas de capa com o pivô do Philadelphia Flyers, Rod Brind’Amour, e a dupla do New York Rangers, Randy Moller e Mike Richter.

Escolhas do editor

Chris Haluke, um dos produtores seniores do jogo, disse que o NHL 25 dará mais ênfase à patinação por meio do novo recurso “Ice-Q”, que foi criado para tornar o jogo mais realista e teve um papel importante na escolha dos três irmãos Hughes para a capa.

“Só por terem suas habilidades de patinação, a maneira como jogam, a maneira como são criadores de jogadas, sua explosão ofensiva e defensiva — há tanta coisa que entra em seus estilos de jogo altamente qualificados”, disse Haluke. “Sentimos que era uma partida direta e ajudou a influenciar o que estávamos tentando realizar com ‘Ice-Q’ e esse recurso em geral.”

Todos os três irmãos eram jogadores jovens de destaque que iriam jogar no United States National Team Development Program. Fundada em 1996, a iniciativa foi projetada para promover o hóquei na América e produziria futuras estrelas da NHL, como Patrick Kane, Auston Matthews e Matthew Tkachuk, entre outros.

Isso levou Quinn, que se destacou na Universidade de Michigan, a ser convocado em sétimo lugar pelos Canucks em 2018. No ano seguinte, os Devils selecionaram Jack com a primeira escolha do que ficou conhecido como “The Jack Hughes Draft”, e dois anos depois eles selecionaram Luke, que também se destacou em Michigan, com a quarta escolha.

“É difícil estar na capa, e há tantos jogadores excelentes na liga. Para eles decidirem anexar sua marca a nós três foi muito legal.” Capitão dos Canucks, Quinn Hughes

Em 5 de dezembro, os três irmãos Hughes jogaram um contra o outro na NHL pela primeira vez. Foi apenas a segunda vez que uma família americana teve três irmãos no mesmo jogo e foi a nona ocorrência desse tipo na história da NHL. Os Devils venceram por 6 a 5, com Jack marcando três pontos, Luke marcando um gol e Quinn terminando com dois pontos.

Os irmãos Hughes conquistaram vários prêmios individuais e de equipe e ganharam medalhas em vários eventos internacionais, e agora são os rostos das franquias da NHL que buscam se tornar concorrentes de longo prazo e vencedores da Stanley Cup.

E eles podem adicionar o fato de serem os rostos do NHL 25 à sua lista de realizações.

“Este é obviamente um reconhecimento muito especial e algo que eu acho que todo jogador da NHL quer realizar ou cresce e pensa, ‘Uau, seria muito legal estar na capa'”, disse Jack Hughes. “Nós éramos do mesmo jeito quando éramos crianças, e é outra oportunidade muito especial que agarramos quando ela chegou até nós, e eu acho que estamos muito animados com o produto final.”