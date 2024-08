Jackson Merrill, do Padres, é o novo favorito para o prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional

No final de julho, o destro do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, era o favorito absoluto para ganhar o prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional nas casas de apostas de todo o país, com probabilidades tão altas que uma casa de apostas de Las Vegas interrompeu completamente as apostas no prêmio.

Um mês depois, as chances de ganhar o prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional mudaram drasticamente, e Skenes não é mais o favorito enquanto se prepara para subir ao monte contra o Cincinnati Reds na quinta-feira.

O defensor central do San Diego Padres, Jackson Merrill, surgiu como o favorito consensual desta semana. Ele ultrapassou Skenes durante a noite de quarta-feira na ESPN BET, tornando-se o favorito para o prêmio em -170. Skenes agora está em +120. Em 24 de julho, as probabilidades de Skenes eram tão curtas quanto -5.000.

Histórico de probabilidades do Novato do Ano da NL Paul Skenes, do Pirates, era o grande favorito para ganhar o prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional na ESPN BET no final de julho, mas o defensor externo do Padres, Jackson Merrill, vem ganhando terreno desde então e está à frente de Skenes antes dos jogos de quinta-feira. Data Skenes Merrill 24 de julho -5000 +1400 11 de agosto -1200 +500 12 de agosto -500 +375 Sexta-feira -190 +135 Hoje +120 -170 >>Merrill: estava +5000 (50-1) para vencer em 13 de junho

O Westgate SuperBook em Las Vegas tomou a medida extrema de interromper as apostas para o prêmio antes do intervalo do All-Star porque Skenes era um grande favorito. Mas os Pirates estão 2-3 nas partidas de Skenes desde o intervalo e caíram da disputa dos playoffs.

Merrill era um azarão de 50-1 em junho na ESPN BET e BetMGM, mas seu jogo consistente e o sucesso dos Padres o levaram ao topo dos tabuleiros. Merrill está rebatendo .291 com 18 home runs e 71 RBIs para os Padres, que estão empatados com o Arizona Diamondbacks no topo da classificação de wild-card da NL e atrás do Los Angeles Dodgers por quatro jogos na NL West.

Desde o intervalo do All-Star Game, 58,2% das apostas — e 61,8% do dinheiro apostado — nas probabilidades da ESPN BET para ganhar o prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional foram em Merrill.

O defensor esquerdo do Baltimore Orioles, Colton Cowser, era o favorito com -650 na ESPN BET para ganhar o prêmio de Novato do Ano da Liga Americana.