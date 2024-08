Jacoby Brissett sofre lesão no ombro na derrota dos Patriots

O quarterback titular do New England Patriots, Jacoby Brissett, sofreu uma lesão no ombro de arremesso no primeiro quarto da derrota de 20 a 10 na pré-temporada para o Washington Commanders, com o técnico Jerod Mayo dizendo que o veterano poderia ter continuado se o plano fosse deixá-lo jogar por mais tempo.

“Falei com ele, mas vamos ver [Monday]. Você sempre se sente um pouco mais dolorido no dia seguinte”, disse Mayo. “Mas ele disse que estava bem.”

Brissett fez uma careta depois de ser derrubado por KJ Henry, de Washington, na sexta jogada ofensiva, com Henry, de 1,93 m e 115 kg, entrando livre devido a um erro de bloqueio e com toda a força do seu corpo pousando em cima do ombro direito de Brissett. Quando Brissett se levantou, ele levou a mão esquerda ao peito para agarrar a parte da frente do ombro.

Ele continuou no jogo, conectando um passe de 6 jardas na jogada seguinte e então fazendo um passe profundo preciso para o recebedor KJ Osborn, que foi derrubado.

Brissett foi retirado do jogo depois disso, o que Mayo disse ser o plano anterior para que o novato Drake Maye pudesse jogar até o final do segundo quarto.

“Ele teria conseguido continuar”, disse Mayo sobre Brissett, que passou o resto da noite na lateral do campo.

No lugar de Brissett, Maye terminou 13 de 20 para 126 jardas e um touchdown, que veio em seu primeiro drive. Maye também teve uma corrida de 17 jardas, que foi uma jogada-chave para preparar o único touchdown do time.

Se a lesão de Brissett for mais significativa, Mayo e sua equipe técnica avaliarão se estão confortáveis ​​em entregar as coisas para Maye, a escolha geral nº 3 no draft. Mayo não se comprometeu com isso depois do jogo de domingo, dizendo que precisava rever o filme.

“Gostaria de sentar aqui e dizer com 100% de certeza que ele é o segundo melhor quarterback do nosso elenco no momento”, disse Mayo.

Potencialmente complicando essa possibilidade está o elenco ofensivo ao redor, particularmente na linha. A linha ofensiva de ponta dos Patriots (menos o center David Andrews) foi chamada para oito penalidades no domingo, e também houve um snap ruim de shotgun, outra troca de quarterback central malfeita e um erro de bloqueio na jogada em que Brissett foi sacado. Quatro das oito penalidades foram por alinhamento incorreto — três contra o left tackle Chukwuma Okorafor e uma contra o right tackle Mike Onwenu.

Além de Brissett e Maye, os Patriots têm o novato Joe Milton III e o veterano do terceiro ano Bailey Zappe na lista de quarterbacks, o que levará ao prazo final de terça-feira para reduzir o elenco para 53 jogadores.

Desde o início do campo de treinamento, Mayo tem afirmado consistentemente que Brissett é o titular, com Maye tendo a chance de ganhar o emprego se ele “iluminar”.

Questionado se ele se sente pronto se for chamado para a abertura da temporada, Maye disse: “Sim, acho que me sentiria pronto. Acho que estou pronto para qualquer coisa que esse time de futebol me pedir e pronto para entrar em campo e tentar ajudar a vencer o Bengals na Semana 1.”