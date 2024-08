Jade Carey quer vingança — e uma medalha olímpica no salto

PARIS — Jade Carey vem pensando sobre este dia há três anos. Três anos e dois dias, para ser exato. E se as Olimpíadas de Paris são sobre redenção para os quatro membros que retornam da equipe feminina de ginástica dos EUA, para Carey, redenção pessoal significa trazer para casa a medalha que ela sente que perdeu na pista de salto em Tóquio.

“Para mim, essa palavra tem o maior significado no salto”, Carey disse à ESPN no mês passado, pouco antes da equipe partir para Paris. “Da última vez, não ter feito o meu melhor na final do salto, quando definitivamente era esperado que eu ganhasse uma medalha, foi difícil. Só chegar à final do salto novamente e provar que sou tão bom quanto fui da última vez e que pertenço lá será a redenção. E espero sair com uma medalha desta vez.”

Para Carey e a maioria dos atletas nos Jogos de 2020, que foram adiados, competir sem o apoio de amigos e familiares e com o medo constante de testar positivo para COVID-19 foi difícil. E por causa de outra peculiaridade das Olimpíadas de Tóquio, Carey se classificou e competiu individualmente. Ela representou os EUA, mas não fez parte da equipe de quatro mulheres que ganhou medalhas de prata na final por equipes. Ela usou um collant dos EUA, mas não teve permissão para usar o mesmo que as mulheres da equipe dos EUA. Isso tornou uma experiência solitária e difícil ainda mais difícil.

“Estou realmente animada por fazer parte do time desta vez”, disse Carey. “Voltar às Olimpíadas quase significa mais do que na primeira vez, porque tive que passar por muita coisa e aprender muito sobre mim mesma para chegar aqui. Estou feliz por nunca ter desistido e continuado a confiar no processo e acreditar que valeria a pena no final.”

Em Tóquio, Carey competiu durante a qualificação como individual e terminou em nono no geral, atrás de Biles (primeiro) e Lee (terceiro). Quando Biles saiu da final, Carey assumiu seu lugar e ganhou a segunda maior pontuação no salto e no solo, mas caiu da trave e terminou em oitavo.

Na final do salto, ela era favorita à medalha com uma chance remota de ouro, mas tropeçou na pista durante seu Cheng e terminou em último. No dia seguinte, ela ganhou o ouro no solo, apenas a terceira americana a fazê-lo, mas ela não conseguia se livrar da dor do que tinha acontecido no dia anterior.

Três anos depois, ainda dói. Mas ela usou a decepção como combustível. Ela ganhou um título de campeonato mundial no evento em 2022 e tem se destacado na Oregon State University, tudo isso enquanto sonhava em ganhar uma segunda chance em uma final olímpica de salto. O fato de ela competir ao lado de Biles nas finais de salto e solo aqui em Paris significa ainda mais.

“Simone estava bem ali ao meu lado depois do salto [in Toko] dizendo que está tudo bem, e que não podemos ser perfeitos o tempo todo e que as coisas acontecem”, disse Carey. “E eu estava lá no canto dela quando as coisas não saíram do jeito dela, e ela estava lidando com tudo o que estava. Conseguimos realmente nos unir e estar lá uma para a outra. Acho que é quando vocês passam pelos momentos difíceis juntos, que é isso que os torna mais próximos.”

Esse apoio continuou em uma via de mão dupla ao longo do ano passado, quando Biles retornou à competição de elite e Carey começou a transição da NCAA para a elite na preparação para esses Jogos. Só eles sabem como era competir em Tóquio enquanto carregavam as expectativas de um país em seus ombros e sentiam que não correspondiam a elas. Só eles estavam lá e, juntos, queriam retornar.

“Nós temos falado sobre isso nos últimos três anos”, disse Carey. “Nenhum de nós teve toda a experiência que queríamos. Há algo em que cada um de nós queria ser melhor.”

Durante o campeonato dos EUA e as eliminatórias olímpicas em Minneapolis no mês passado, Carey disse que quando Biles viu que ela estava enfrentando problemas de confiança ou medo de se alinhar no salto, ela foi até ela e deu pequenas dicas para tirá-la da cabeça e colocá-la no corpo, ajudando-a a focar na execução em vez de em hipóteses.

“[Simone]fez um trabalho fantástico de apenas lembrar a todos nós que o nosso normal é o suficiente”, disse Carey em Minneapolis. “Ela estava em cada canto da minha rotina de solo ontem à noite torcendo por mim, me lembrando de pequenas coisas no salto que me ajudaram. É realmente ótimo ter alguém como ela apoiando todos nós e nos ajudando a superar isso. Todos nós quatro sabemos o que cada pessoa passou para voltar às Olimpíadas e, portanto, somos realmente movidos por essa redenção. Todos nós queremos ter uma experiência diferente desta vez.”