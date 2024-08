Jadon Sancho animado para se juntar ao ‘projeto’ do Chelsea após transferência

Jadon Sancho disse que está animado para se juntar ao “projeto” do Chelsea após assinar com o clube vindo do Manchester United em um contrato de empréstimo inicial que deverá se tornar permanente no próximo verão.

O jogador de 24 anos concluiu sua transferência do Old Trafford para o oeste de Londres no sábado, depois que os clubes fecharam um acordo de última hora pelo jogador no último dia do prazo de transferência.

Fontes disseram à ESPN que o Chelsea não pagou uma taxa de empréstimo e que o Chelsea cobrirá a maioria dos salários de Sancho nesta temporada. A taxa de transferência pode chegar a £ 25 milhões (US$ 32,8 milhões), dependendo do sucesso do Chelsea nesta temporada.

“Estou muito animado por estar aqui. Londres é onde cresci e estou feliz por estar de volta”, disse Sancho em um comunicado.

“O gerente falou comigo sobre o projeto e, para um jogador jovem, é emocionante. Espero poder trazer gols e assistências para a Ponte.”

Sancho chegou ao United vindo do Borussia Dortmund em um acordo de € 85 milhões após uma longa saga de transferências em julho de 2023. Ele não conseguiu reproduzir a forma que mostrou na Alemanha e fez apenas 83 jogos pelo United, marcando apenas 12 gols e dando seis assistências.

Jadon Sancho trocou o Manchester United pelo Chelsea em um acordo de empréstimo inicial que contém a obrigação de tornar a transferência permanente. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC

O atacante, que busca reconstruir sua carreira após alguns anos difíceis, não participa de uma partida competitiva pelo United há mais de 12 meses e ficou de fora do elenco de Erik ten Hag nas duas primeiras partidas da Premier League.

Sancho passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao antigo clube Dortmund após ser exilado do time principal do United após uma briga pública com Ten Hag. Ele foi parte integrante do time do Dortmund que chegou à final da Liga dos Campeões em Wembley em julho. Eles perderam por 2 a 0 para o Real Madrid na final em Wembley.

O ex-jogador das categorias de base do Watford e do Manchester City tem 23 convocações para a seleção principal da Inglaterra, mas não joga por seu país desde 2021 e não foi incluído nas convocações de Gareth Southgate para a Copa do Mundo de 2022 e para a Eurocopa na Alemanha neste verão.

Informações de Rob Dawson da ESPN contribuíram para esta reportagem