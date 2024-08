Jake Paul fica impressionado com os números de Ronaldo no YouTube, mas diz que não vai pegar MrBeast

TMZSports. com

Cristiano Ronaldo pode ter quebrado o recorde de maior número de inscritos em 90 minutos no YouTube… mas não há nenhuma maneira de ele conseguir alcançá-lo De MrBeast números astronômicos – assim diz Jake Paulo .

Muitos se perguntavam se o astro do futebol poderia chegar a 300 milhões como Fera, dados seus números selvagens em apenas alguns dias de jogo. lançando seu canal – mas Paulo disse TMZ Esportes é sexta-feira, ele simplesmente não vê isso acontecendo.

Agora, isso não é nenhum tipo de sombra do boxeador – Paul na verdade elogiou Ronaldo por marcar o número – mas ele apenas acha que os dígitos de MrBeast estão em uma ‘outra estratosfera’.

Claro, Paul sabe algumas coisas sobre como o YouTube funciona… ele passou a maior parte de sua vida perseguindo seguidores no site – e atualmente tem cerca de 20 milhões de inscritos.

Ronaldo provavelmente não vai se importar muito, afinal, ele tem uma vantagem no Beast no Instagram – chegando com impressionantes 637 milhões de seguidores lá.