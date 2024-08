Jake Paul promete entrar nas Olimpíadas de 2028 para o boxe: ‘Medalha de ouro, você é minha’

Jake Paul adicionou uma nova meta à sua lista de desejos no boxe.

O boxeador profissional de 10-1, que derrotou Mike Perry no mês passado em Tampa, declarou na sexta-feira que planeja competir nas Olimpíadas de Verão de 2028 como boxeador.

“Vou participar das Olimpíadas de 2028 para lutar boxe em Los Angeles”, disse Paul em seu podcast BS com Jake Paul. “Estou farto de esperar, esperando por outro ouro para o Team USA… Provavelmente acabei de acrescentar mais alguns anos à minha carreira no boxe por causa disso, mas Los Angeles, Estados Unidos, doente pra caramba.”

A próxima luta de boxe de Paul acontecerá em novembro, quando ele enfrentará o ex-campeão dos pesos pesados ​​Mike Tyson em um grande evento no AT&T Stadium em Arlington, Texas, que será o primeiro evento de esportes de combate a ser transmitido ao vivo pela Netflix.

Até o momento, não se sabe se o boxe estará ou não na pauta dos Jogos de 2028. Na sexta-feira, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse durante uma coletiva de imprensa que uma decisão será tomada até o final de 2025. O COI está cuidando do lado do boxe para os Jogos deste ano, mas eles estão pedindo que as organizações nacionais de boxe criem um órgão regulador global para que o esporte continue nos Jogos.

Paul parece confiante de que terá a chance de se tornar um atleta olímpico e, se isso acontecer, ele promete subir no pódio.

“Na verdade, eu vou fazer isso”, disse Paul. “Por que não? Olimpíadas de 2028, você ouviu aqui primeiro. Medalha de ouro — você é minha, irmão.”