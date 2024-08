Jamahal Hill critica Khalil Rountree Jr. por ter chance pelo título após suspensão por doping: ‘Terrível para o esporte’

O ex-campeão do UFC Jamahal Hill não ficou feliz ao saber da notícia de que Khalil Rountree Jr. teria uma chance pelo título contra Alex Pereira em outubro.

O anúncio foi feito na sexta-feira pelo CEO do UFC, Dana White, com Pereira x Rountree como atração principal do UFC 305 em Salt Lake City. A luta serve como a primeira ação de Roundtree desde dezembro de 2023 devido a uma suspensão imposta no início deste ano que o impediu de lutar contra Hill no card agendado do UFC 303 em junho.

A penalidade veio da Combat Sports Anti-Doping Agency — um grupo fundado e financiado pelo UFC — depois que Rountree admitiu o uso de uma substância proibida que ele alegou ter ingerido acidentalmente de um de seus suplementos. No momento, Rountree continua suspenso pela Comissão Atlética de Nevada porque ele estava programado para lutar lá em junho, embora seja provável que ele tenha um acordo de adjudicação em vigor na próxima reunião marcada para 29 de agosto.

De qualquer forma, Hill não gosta do fato de Rountree estar sendo recompensado com uma chance pelo título após cumprir uma suspensão por usar uma substância proibida.

Não acredito no que acabei de ver anunciado!!! Então um cara sai de uma luta de contendores por causa de um teste de drogas reprovado para substâncias proibidas e é recompensado com uma chance pelo título?!! Isso é terrível para o esporte e torna o ranking completamente inútil!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 16 de agosto de 2024

A performance mais recente de Rountree veio em um nocaute sobre o desafiante ao título do UFC Anthony Smith, que marcou sua quinta vitória consecutiva no geral. Isso levou à luta contra Hill, mas, no final das contas, nenhum dos lutadores realmente apareceu no card.

Depois de ser retirado da luta contra Hill no UFC 303, Rountree postou uma longa mensagem assumindo a responsabilidade por seu erro, que também o envolveu notificando a promoção sobre a ingestão da substância proibida antes de um teste antidoping positivo.

No final das contas, Roundtree enfrentou apenas uma suspensão de dois meses, mas sua penalidade da Comissão Atlética de Nevada pode ser potencialmente mais severa. Ele já ficou fora sob uma suspensão temporária por mais tempo do que a política antidoping do UFC exigia.

Ainda assim, nada disso agrada a Hill, que reinou como campeão meio-pesado do UFC até sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles que o forçou a abrir mão do cinturão enquanto se recuperava de uma cirurgia para reparar o dano causado. Em seu retorno em abril, Hill sofreu uma derrota por nocaute para Pereira antes de romper um menisco no joelho que o impediu de competir conforme programado em junho.