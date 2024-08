James Rodríguez pode voltar ao Madrid, com o Vallecano – fontes

James Rodríguez pode estar pronto para retornar ao Madri, com o Rayo Vallecano ansioso para contratar o meio-campista colombiano, agente livre, disseram fontes à ESPN.

O clube da LaLiga, sediado no bairro de Vallecas, em Madri, vem trabalhando há semanas para incluir o jogador do torneio na Copa América deste verão, que eles consideram a estrela ideal para animar a torcida nas comemorações do centenário, disseram fontes.

Fontes também indicaram que Rodríguez, que jogou pelo Real Madrid de 2014 a 2020, acolheria com satisfação um retorno à cidade e deu sua aprovação a um acordo com o Vallecano, mesmo com um salário reduzido.

Um obstáculo à mudança são os requisitos de controle econômico da LaLiga. O Vallecano tem trabalhado discretamente para fazer os números funcionarem, mas a situação tem sido difícil de resolver neste ponto tardio do período de transferência, acrescentaram fontes.

Uma fonte próxima ao jogador disse à ESPN que o acordo com o Vallecano está em fase final, embora o clube tenha negado que esse seja o caso.

Rodríguez jogou na temporada passada com o São Paulo, mas não assinou um novo contrato para permanecer no clube brasileiro. Em uma carreira nômade desde que deixou o Madrid, ele também jogou pelo Bayern de Munique por empréstimo, Everton, Al Rayyan e Olympiacos.

Rodríguez se destacou na recente Copa América nos Estados Unidos, contribuindo com seis assistências, um recorde no torneio, quando seu time chegou à final antes de perder para a Argentina.