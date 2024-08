Jamie Vardy provoca fãs do Tottenham no retorno da Premier League

Jamie Vardy completou seu retorno à Premier League com um gol que garantiu um ponto para o Leicester City contra o Tottenham Hotspur e deixou sua marca na ocasião ao também provocar os torcedores visitantes do Spurs quando foi substituído faltando 11 minutos para o fim da partida.

Vardy, 37, não jogou um minuto de futebol de pré-temporada pelo Leicester, mas foi nomeado para a frente para a abertura da Premier League, um empate de 1 a 1 na segunda-feira no King Power Stadium. Vardy fez parte do time vencedor do título em 2016 e estava de volta à primeira divisão com o Leicester depois que eles foram promovidos do Championship na temporada passada.

Ele marcou o gol de empate do Leicester aos 57 minutos com uma cabeçada bem colocada — depois de ser fotografado bebendo uma lata de Red Bull no intervalo ao sair do vestiário — e foi substituído aos 79 minutos sob aplausos de pé.

Ao sair do campo, ele foi vaiado pelos torcedores visitantes do Tottenham e pareceu provocá-los ainda mais, apontando para o escudo da Premier League em seu braço e levantando um dedo, aparentemente se referindo ao título que eles ganharam em 2016. Ele então apontou para os torcedores do Spurs — um clube que ainda não ganhou um título da Premier League —, fez um sinal de zero com o dedo e foi embora.

Jamie Vardy aponta para o escudo da Premier League em sua camisa do Leicester City. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

“Você leva um pouco de pau durante o jogo, mas faz parte do futebol”, disse Vardy. “Contanto que eles consigam aguentar quando eu estiver devolvendo, isso é tudo que importa.”

Vardy também foi visto em uma discussão verbal com o zagueiro do Tottenham, Cristian Romero, quando ele saía do campo.

“Eu vejo isso [age] como apenas um número. Enquanto eu continuar cuidando de mim mesmo e minhas pernas continuarem ótimas, então eu vou continuar pelo maior tempo que for fisicamente possível”, Vardy disse depois.

“Eu não diria que estou fazendo algo diferente em termos de jogo. Provavelmente me adaptei um pouco ao cair, mas acho que o principal é que estou cuidando de mim mesmo em termos de recuperação ao máximo. Eu estava em forma até chegar a cerca de 65 minutos, para ser honesto!”