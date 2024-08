Janet Jackson revela que os primos incluem Stevie Wonder, Tracy Chapman e Samuel L. Jackson

Janete Jackson tem uma história familiar rica e é muito mais rica do que pensávamos!

Para ser mais específico, Stevie é primo em terceiro grau, uma vez removido do lado da família da mãe de Janet, Katherine.

O relacionamento de Janet com Tracy e Samuel L. é mais obscuro.

Quanto a Janet e Stevie, eles têm uma longa história. Tanto os Jacksons quanto Stevie assinaram contrato com a Motown. Em 2008, Janet presenteou Stevie com o prêmio Hall of Fame.