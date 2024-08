Jarren Duran, All-Star do Red Sox, lança calúnia homofóbica contra fã e pede desculpas

Estrela da MLB Jarren Duran foi pego em um microfone quente chamando um questionador de calúnia anti-gay no domingo … e depois de receber reação por horas, o defensor externo emitiu um mea culpa, desculpando-se por sua linguagem “verdadeiramente horrível”.

O jogador do Red Sox, de 27 anos, soltou a palavra com F quando entrou na área do batedor durante a sexta entrada da derrota do Boston para o Houston.



Cortesia da MLB

Você pode ouvir o áudio da transmissão do jogo… enquanto um homem nas arquibancadas do Fenway Park gritava para ele sobre a necessidade de “uma raquete de tênis” enquanto estava no prato – ele respondeu chamando o cara de “f *** ing f **** t.”

Os usuários das redes sociais foram rápidos em pegar o clipe do concurso e criticá-lo pelo comentário ofensivo – e depois que se tornou viral, Duran pediu desculpas.

“Durante o jogo desta noite”, escreveu ele em um comunicado, “usei uma palavra verdadeiramente horrível ao responder a um torcedor. Sinto-me péssimo sabendo quantas pessoas ofendi e decepcionei”.

“Peço desculpas a toda a organização Red Sox, mas, mais importante, a toda a comunidade LGBTQ. Nossos jovens fãs deveriam ser capazes de me considerar um modelo, mas esta noite fiquei muito aquém dessa responsabilidade. esta oportunidade de educar a mim e aos meus colegas de equipe e crescer como pessoa.”

Duran – que foi nomeado MVP do All-Star Game em julho – na verdade recebeu o Prêmio Coração e Agitação de Boston no início do dia para reconhecê-lo por incorporar os “valores, espírito e tradições” do beisebol.

Por sua vez, o Red Sox disse em comunicado próprio que abordou o assunto com Duran após o jogo.

“Repetimos o pedido de desculpas de Jarren aos nossos fãs, especialmente à comunidade LGBTQ”, acrescentaram. “Nós nos esforçamos para ser uma organização que receba todos os torcedores no Fenway Park e continuaremos a educar nossos funcionários, jogadores, treinadores e funcionários sobre a importância da inclusão”.