Jarrett Stidham do Broncos será titular contra o Colts, Bo Nix contra o Packers

ENGLEWOOD, Colorado — Com a disputa para ser o quarterback titular do Denver Broncos ainda em andamento, o técnico Sean Payton disse na sexta-feira que Jarrett Stidham será titular na abertura da pré-temporada no domingo em Indianápolis.

Payton foi rápido em adicionar o novato Bo Nix, que o time selecionou do Oregon com a escolha nº 12 no draft de abril, começará o jogo de pré-temporada de 18 de agosto contra o Green Bay Packers no Empower Field de Denver em Mile High. Os Broncos e os Packers também farão um treino conjunto em 16 de agosto no complexo suburbano dos Broncos em Denver.

Payton disse que Nix pode conseguir algumas jogadas com a linha ofensiva titular no domingo contra os Colts se a “contagem de arremessos” não for muito alta para os outros titulares no jogo.

“Stidham vai começar… Nix pode ter uma série final na Fase 1, temos que ver onde estamos em termos de reputação”, disse Payton.

Jarrett Stidham foi recrutado pelos Patriots na quarta rodada do draft da NFL de 2019. Ele está competindo contra Bo Nix pela vaga de titular em seu segundo ano com os Broncos. AP Photo/David Zalubowski

Nos últimos 11 treinos, Stidham e Nix continuaram a trabalhar no que agora é uma corrida de dois homens para a vaga de titular. Zach Wilson estava em uma rotação de três homens com os titulares na primeira semana do campo de treinamento, mas foi rapidamente retirado. Nix e Stidham dividiram o trabalho igualmente com os titulares desde então.

Sobre o motivo de ter dado a Stidham o sinal verde para a abertura da pré-temporada, Payton disse: “Eu só acho que, agora, certamente ele já esteve aqui, sua experiência. Na próxima semana será Nix, mas estamos focados neste jogo, apenas com onde estamos.”

Payton disse que esperava que o ataque titular conseguisse entre 15 e 18 jogadas contra os Colts.

“Realmente depende de como o jogo se desenrola”, disse Payton. “Nós só temos que ver onde estamos.”

Stidham começou os dois jogos finais da temporada de 2023 depois que Payton colocou Russell Wilson no banco. Nix foi o sexto quarterback escolhido na primeira rodada do draft e o primeiro novato signal-caller com quem Payton lidou em uma competição ao longo de sua carreira como técnico principal da NFL.

Nix também foi o primeiro a selecionar um quarterback pelos Broncos desde que escolheram Jay Cutler na 11ª posição no draft de 2006.

Payton não tem um cronograma formal para decidir quem começará a temporada em 9 de setembro em Seattle, mas ele disse que a rotação pode mudar várias vezes antes que os Broncos estejam muito avançados no campo de treinamento.