Jax Taylor apresentou documentos de divórcio de Brittany Cartwright durante as filmagens de ‘The Valley’

Jax Taylor pode ser o nº. 1 cara no grupo… mas isso não o impediu de conseguir bater com documentos de divórcio durante as filmagens da 2ª temporada de “The Valley” … TMZ aprendeu.

Fontes ligadas ao programa disseram ao TMZ … a personalidade do Bravo recebeu os documentos de sua ex-esposa, Brittany Cartwrightdurante as filmagens da nova temporada do reality show terça-feira.

Disseram-nos que Jax e Brittany filmaram para “The Valley” na terça-feira … no entanto, eles não filmaram juntos – o que significa que um terceiro trouxe os documentos para o proprietário do bar esportivo Jax’s Studio City (e ex-barman do restaurante MORTO).

Fontes ligadas ao casal disseram ao TMZ… Brittany tomou a iniciativa e decidiu que era hora de entrar com o processo… já que seu marido distante fez muitas coisas para que uma reconciliação ocorresse.

Nenhuma palavra sobre o que exatamente aconteceu entre as antigas chamas… mas fontes dizem que Jax está ficando irritado com todos os elogios que Brittany está recebendo por escolher entrar com o processo – especialmente porque ele acha que Brittany tem seu próprio lado negro.

Jax pode não ser o verdadeiro vilão nesta divisão… fomos informados de que tudo será revelado quando “The Valley” retornar para sua segunda temporada… fomos avisados ​​que será “pesado”.

Deixando de lado as questões de relacionamento, Jax e Brittany estão simplesmente se concentrando em seu filho, Cruz… que tem toda a atenção agora que o caos diário de seu casamento não os distrai mais.