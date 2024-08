Jay-Z reivindica futura reivindicação de ‘dúvida razoável’ em meio ao leilão de Damon Dash

Jay-Z está reivindicando legalmente as gravações master de seu icônico álbum de estreia… e é uma espécie de aviso de “cuidado ao comprador”, para qualquer um que esteja se preparando para gastar mais de US$ 1 milhão para comprar Damon Dash participação da Roc-A-Fella Records.

Embora Roc-A-Fella atualmente detenha os direitos autorais do disco e de todas as suas faixas … Os advogados de Jay agora notificaram que esses direitos serão revertidos para Shawn Carter / “Jay-Z” em 2031.

Então, o que isso significa para o leilão de 29 de agosto? Quem quer que acabe ganhando as ações da Dame – o lance mínimo é de US$ 1,2 milhão – desfrutará de um terço de todas as receitas da “Dúvida Razoável”… mas apenas durante os próximos 6 anos e mudanças. Então é tudo do Jay.