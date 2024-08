Jaylen Brown posta fotos de treino subaquático fora de temporada

Meses depois de conquistar seu primeiro campeonato da NBA e o prêmio de MVP das Finais, Jaylen Brown está de volta ao trabalho — na piscina.

O armador do Boston Celtics postou fotos de si mesmo se exercitando debaixo d’água em uma piscina no domingo. Sua legenda no X dizia: “Tire essa foto antes que eu me afogue.”

Em uma das fotos, Brown está de pé na base da piscina enquanto dribla uma bola de basquete com a mão esquerda e segura um haltere de 40 libras com a outra. Em outra, Brown está fazendo parada de mão com dois halteres.

O treino chamou a atenção do ex-jogador do Celtic Kevin Garnett, que postou sua reação no X, proclamando que “estava acabado para todos”.

Brown foi nomeado MVP das Finais da NBA após atingir a média mais alta da carreira de 23,9 pontos nos playoffs a caminho do 18º título da NBA de Boston. Ele se tornou o primeiro jogador a ganhar o prêmio sem fazer parte de um time All-NBA desde Andre Iguodala em 2015, de acordo com a ESPN Stats & Information.