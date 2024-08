Jayson Tatum diz que papel limitado em Paris não afetará decisão de 28

PARIS — Jayson Tatum disse que seu papel limitado na seleção dos EUA neste verão não afetará sua decisão de jogar pela seleção nacional no futuro.

Tatum não jogou em dois dos seis jogos nas Olimpíadas, incluindo a vitória na semifinal sobre a Sérvia na quinta-feira. Ele então saiu do banco no primeiro quarto e jogou 11 minutos na vitória do Time EUA no jogo da medalha de ouro no sábado contra a França, marcando dois pontos com três rebotes.

“Foi uma experiência pessoal difícil na quadra, mas não vou tomar nenhuma decisão com base em emoções”, disse Tatum. “Se você me perguntasse agora se eu jogaria em 2028 — daqui a quatro anos e eu [would have] para tirar um tempo e pensar sobre isso. Então, não vou tomar nenhuma decisão com base em como foi essa experiência ou como me senti individualmente.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

O técnico do Team USA, Steve Kerr, disse repetidamente que sua escolha de não escalar Tatum não foi baseada no desempenho, mas nos confrontos. Tatum perdeu os dois jogos contra a Sérvia, onde Kerr geralmente jogava com uma escalação maior. Ele também costumava jogar atrás de LeBron James e Kevin Durant, que jogaram na segunda unidade nos primeiros cinco jogos até começar na final.

Kerr deixou o titular Joel Embiid no banco para um jogo contra um menor Sudão do Sul. Ele deixou Derrick White no banco durante o jogo da medalha de ouro. Tyrese Haliburton não jogou em três jogos. Tatum disse várias vezes após o jogo que estava emocionado por ganhar sua segunda medalha de ouro e não queria que sua situação tirasse o sucesso do time.

Mas ele também reconheceu que, como três vezes jogador do All-NBA e recentemente coroado campeão da NBA, ele estava ouvindo muito sobre isso em casa.

“Muitas pessoas me mandaram mensagens de texto e me procuraram e disseram ‘Certifique-se de que isso te alimente’, o que eu aprecio. Há muitas pessoas que se importam comigo”, disse Tatum. “Eu acho que a parte difícil é que sim, você pode usar coisas para te alimentar, mas eu ainda sou humano.

“…Parte de estar no momento, eu me sacrifiquei e coloquei muito neste jogo e trabalhei muito, muito duro. Então, no momento é difícil. Você não está necessariamente preocupado em me abastecer para novembro ou [whenever] a temporada é, mas como eu disse, é algo que vou tirar disso e aprender com essa experiência. É definitivamente desafiador e humilhante ao mesmo tempo.”