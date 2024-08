Jayson Tatum e Matthew Tkachuk recriam foto memorável de ônibus

Jayson Tatum e Matthew Tkachuk estão recém-saídos de campeonatos na temporada passada para suas respectivas franquias. Meses depois, os antigos colegas de escola se reuniram em St. Louis para uma tarefa importante — recriar uma foto que tiraram juntos quando eram crianças.

As estrelas do Boston Celtics e do Florida Panthers eram colegas de classe na Chaminade Prep, uma pequena escola católica em St. Louis. Tkachuk até apareceu em um vídeo para o projeto de classe de Tatum.

Um dos momentos mais memoráveis ​​da época em Chaminade foi uma foto deles juntos em um ônibus escolar.

Durante o jogo do St. Louis Cardinals no domingo, Tatum e Tkachuk recriaram a imagem, com seu colega de classe até aparecendo ao fundo.

Como tudo começou ➡️ Como está indo. Jayson Tatum e Matthew Tkachuk se reuniram com seu colega de infância Jacob B. para recriar sua famosa foto de ônibus no estádio hoje!#ParaOLou foto.twitter.com/Y0ty2mIdf0 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 18 de agosto de 2024

Ambos criados em St. Louis, os dois campeões estavam presentes para fazer o primeiro arremesso antes dos Cardinals enfrentarem o Los Angeles Dodgers.

Tatum até trouxe o Troféu Larry O’Brien com ele, enquanto Tkachuk tinha um cinturão especial do campeonato da WWE.