JD Vance compara Kamala Harris a Jeffrey Epstein

JD Vance Os ataques de são Kamala Harris não está desacelerando… na verdade, ele está sendo ainda mais duro com o vice-presidente – comparando-a a um criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein .

A candidata republicana a vice-presidente fez o comentário polêmico no “Fox News Sunday”… começando pelo histórico econômico de Harris, dada a inflação crescente durante seu tempo como vice-presidente.

Vance diz que entregar as rédeas da política económica a Harris é como fazer com que Epstein elabore uma política de tráfico de seres humanos… acrescentando que o povo americano sabe que não deve acreditar em Harris.

A declaração é bastante normal quando se trata de Vance … que está aumentando seus ataques contra Harris, chamando-a de “senhora-gato sem filhos” para explodindo ela na pista fora do Força Aérea Dois recentemente.

Basicamente, Vance está tomando todos os ângulos para lançar sombra sobre o candidato democrata para o caminho do presidente … embora este tenha feito algumas pessoas on-line levantarem as sobrancelhas Donald Trumpprópria conexão com Epstein.